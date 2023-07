Giancarlo Magalli e il ricovero in ospedale: “Tubetti attaccati…” | La malattia l’ha ridotto così

La malattia ha ridotto molto male Giancarlo Magalli che ha subito un ricovero in ospedale. Ecco cos’ha raccontato il conduttore

Lo scorso 5 luglio, Giancarlo Magalli ha compiuto 76, festeggiando insieme alla sua grande famiglia allargata con figli, nipoti ed ex mogli.

Oramai sembra essersi completamente e definitivamente ritirato dalle scene, non essendo presente in nessun programma, dopo l’annuncio ufficiale dei palinsesti.

L’uomo ha ammesso che in realtà non ce la farebbe neanche più, ha infatti detto: “C’è anche da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri”.

Inoltre, di recente ha voluto anche raccontare della malattia che gli ha provocato anche un ricovero in ospedale. Il dramma di Magalli è stato così…

Il ricovero in ospedale di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha parlato del suo ricovero in ospedale durante una delle ultime puntate di Estate In Diretta, andata in onda lunedì 17 luglio. Infatti, non tutti sanno che il suo ritiro dalla televisione è avvenuto proprio a causa di una malattia che lo ha colpito. Il celebre conduttore ha avuto un tumore lo scorso gennaio e, dopo la guarigione, ha avuto modo di tornare in televisione per raccontare quello che gli era successo. Anche in Rai ci ha tenuto a raccontare quello che gli è capitato, in modo da fare forza a chi si trova nella sua stessa situazione. Le figlie e le sue ex mogli gli sono state molto vicine in questo terribile periodo.

Infatti, l’uomo ha raccontato: “Siccome c’era il delirio perché prendevo dei farmaci molto forti e una sera nella follia mi sono strappato tutti i tubetti che avevo attaccati, allora loro dissero o mettiamo qualcuno che lo guardi o lo dobbiamo legare al letto.” Vicino a lui per tutto il tempo ci sono state la moglie e le figlie che hanno fatto a turno pur di non lasciarlo da solo. Questa situazione fortunatamente li ha uniti ancora di più, infatti, questa estate faranno finalmente una vacanza tutti insieme.

Giancarlo Magalli e i progetti in un cassetto

Giancarlo Magalli avrebbe tante idee e progetti ma nessuno gli domanda quali, a sua detta. È quello che ha rivelato nel corso di un’intervista per il giornale Il Messaggero, in cui ha detto: “Ma nessuno me li chiede perché ormai si fanno sempre gli stessi programmi e le idee non servono più. In video vanno solo i format stranieri che neanche si perde tempo a adattare”.

Inoltre, ha poi aggiunto di essere soddisfatto di quello che fatto, precisando: “Ho fatto qualsiasi cosa: autore, attore, sceneggiatore, presentatore, doppiatore per i cartoon… E sempre bene”.