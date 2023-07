Elettra Lamborghini perde il controllo: pazienza finita e sfogo pesantissimo | Cos’è successo

Dopo l’ultima foto postata sul web scoppia la polemica: Elettra costretta ad intervenire. “Fate pace con il cervello”, parole pesantissime.

Elettra Lamborghini è di nuovo al centro di uno scandalo. La cantante ed ereditiera, non nuova alle polemiche, in particolare a quelle online, è dovuta intervenire per placare i toni accesi nati nei commenti sotto ad un suo post, che la riguardano personalmente.

Nata a Bologna, nipote del creatore della casa automobilistica Lamborghini, nel corso degli anni Elettra è riuscita ad uscire dall’ombra della famiglia grazie ad una carriera musicale di successo.

Felicemente sposata con il deejay Afrojack, e seguitissima sui social, è sempre stata portavoce di una femminilità provocatoria per decisione.

Ed è proprio riguardo ad un cambiamento del suo corpo che in questi giorni Elettra ha ricevuto delle critiche molto pesanti…

L’annuncio su Instagram: non c’erano intenzioni cattive, eppure…

Qualche giorno fa, la cantante ha aggiornato il proprio feed di Instagram con una foto che la ritrae in costume, piercing e tatuaggi visibili, sguardo magnetico in camera. Nonostante la sensualità, il post era accompagnato da un commento ironico: “Saranno i miei 7 chili persi, ma sembro alta: che culo”, ha commentato. Da sempre, l’altezza di Elettra è per lei un cruccio: si aggira attorno ai 165 cm, di qualche spanna sotto molte delle sue colleghe del mondo dello spettacolo.

Le critiche le sono piovute addosso istantaneamente, e sotto la foto sono numerosi i commenti di utenti che la accusano di essere ricorsa alla liposuzione e di essere in una forma fisica terribile rispetto a prima. Elettra, però, è subito intervenuta.

“Fatevi una carrellata di c***i vostri”, Elettra stanca delle critiche

La cantante ha negato di essere ricorsa alla chirurgia: “Il cambiamento, graduale, è avvenuto in sei mesi. Nessuna magia. Anche perché, per voi ignoranti che non lo sapete, la liposuzione toglie solo il grasso localizzato, non fa dimagrire. Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata, più di una volta al giorno, nessuna scusa. Piuttosto non uscivo o mi svegliato prestissimo. Ho sudato? Sì, tanto. L’ho fatto perché per reggere uno show di un’ora e mezzo avrei dovuto allenarmi come si deve”.

Elettra ha poi aggiunto uno statement riguardo al peso delle polemiche riguardanti il suo corpo: “Mi hanno sempre dato della ‘ciccia’, ma sono sempre stata pesoforma. Ora per qualche chiletto in meno sono troppo magra. Fate pace con il cervello! C’è chi è sovrappeso e vorrebbe dimagrire, chi è sottopeso e non riesce a prenderne. Non è facile come sembra, spesso è una questione mentale o una mancanza di qualcosa. In sostanza, fatevi una carrellata di c***i vostri. L’importante è la salute e stare bene con se stessi“.