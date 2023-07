Cristiano Malgioglio, il cordoglio è da pelle d’oca: “Ci hai lasciato” | Impossibile non piangere

Impossibile non piangere per questa altra grande perdita nel mondo dello spettacolo. Infatti, il cordoglio è davvero da pelle d’oca.

Cristiano Malgioglio è un bravissimo compositore musicale e ha scritto dei pezzi che hanno fatto davvero la storia della musica italiana, anche se non tutti forse lo sanno.

Infatti, le sue composizioni commoventi sono state cantate da artisti del calibro di Mina, Iva Zanicchi, Pupo e tantissimi altri. Ad esempio la canzone Cocktail d’amore utilizzata anche da Ozpetek per la serie Le fate ignoranti è stata scritta proprio da lui, come anche il pezzo cantato da Mina “L’importante è finire”.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, il cantante e showman ha avuto una riscoperta da parte delle nuove generazioni, grazie alla sua iconicità e simpatia. Infatti, l’artista è veramente molto simpatico.

Ultimamente è anche richiestissimo dalle trasmissioni televisivi che vogliono proprio portare un po’ di verve e ravvivare un po’ la scaletta dei propri programmi.

Cordoglio da pelle d’oca per il cantante

Cristiano Malgioglio è molto addolorato per quello che è successo a un grande della musica Tony Bennet che è venito a mancare lo scorso 21 luglio, creando un altro vuoto nel mondo della musica. Infatti, sembra che compositore lo considerasse un vero maestro e che spesso ascoltasse le sue canzoni.

Per questo motivo, ha anche deciso di dedicargli un post sui social network per celebrare la memoria di uno dei suoi cantanti preferiti. Ha infatti scritto sotto la foto che ritrae il cantante: “Quanto dolore mio amato.. Tony Bennet. Sei stato la colonna sonora della mia vita. Con la tua voce ho gioito , ho sofferto ho pianto. Non ci credo che ci abbia lasciato”. Inoltre, nel post ha deciso anche di taggare Lady Gaga che ha pubblicato un album con la stella del jazz di pezzi della tradizione.

L’amore nella vita di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio aveva rivelato di avere una relazione con un ragazzo turco più giovane di lui che al momento vive a Istanbul. Lo ha rivelato qualche anno fa e aveva anche pensato di prendere una casa lì per poterlo vedere più comodamente.

Tuttavia, non si sa molto di più su quella relazione perché l’artista è molto riservato riguardo la sua vita privata. Eppure, sembra che la storia sia finita perché il cantante si è innamorato di un altro. Fortunatamente, a livello televisivo sta avendo un grandissimo successo, infatti, è sempre più richiesto in ogni trasmissione.