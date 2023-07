Giorgio Armani, l’annuncio che nessuno voleva sentire | Mondo della moda a pezzi

Il mondo della moda non è più quello di un tempo. L’annuncio improvviso ha sconvolto tutti gli appassionati di questo settore

Nome e simbolo della moda italiana in tutto il mondo, Giorgio Armani è considerato maestro di eleganza.

Dopo aver rivoluzionato il mondo della moda introducendo pezzi che sono diventati dei simboli delle sue collezioni come le giacche destrutturate, Armani si è ispirato anche al cinema e alla cultura araba e orientale.

Stilista ed imprenditore ritenuto uno dei più ricchi in tutto il mondo, Giorgio Armani ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato scalpore nel mondo della moda.

Giorgio Armani non ci sta

Il mondo della moda, così come tutti i settori produttivi, ha risentito del lockdown dovuto alla pandemia. Nel momento in cui tutti i settori, poi, hanno potuto risollevarsi da uno dei periodi più difficili vissuti dall’Italia e dal mondo intero, si è dato vita ad una serie di idee originali ed innovative al fine di spingere i consumatori all’acquisto. Il settore moda, ritornato sulle passerelle con le sfilate, ha deciso di lanciare collezioni stravaganti, originali e molto particolari, segnando un punto di rottura con il passato e gli anni trascorsi in lockdown. Giorgio Armani, però, ha preferito non cavalcare l’onda e proseguire seguendo quello che è sempre stato il suo stile classico.

Se nei defilé post Covid-19 molti stilisti hanno voluto sconvolgere realizzando collezioni femminili e maschili molto particolari, il re della moda italiana ha scelto di non allinearsi alle tendenze del momento, rilasciando delle dichiarazioni in cui lascia intendere di non apprezzare quanto suggerito dalla moda di oggi. “Mi vergogno di far parte di questo gregge – ha fatto sapere Armani a conclusione della sfilata maschile di presentazione della collezione nel giugno 2021 – . Come sempre ciò che vedo suggerito dallo stile in generale è qualcosa che non ha niente a che fare con la moda, quindi sempre più mi allontanerò da questo input, che non so da dove viene ma viene”.

Giorgio Armani, l’annuncio

Nella collezione maschile presentata, a differenza di molti colleghi, i modelli hanno indossato modelli molto differenti da quelli che hanno sfilato sulle altre passerelle. Anche in pantofole, l’allure dell’uomo Giorgio Armani, infatti, non ha mai perso il suo intramontabile stile. “L’uomo deve nascere, vivere e morire con quell’allure. Sulla donna ci si può un po’ divertire, ma sull’uomo non ci si diverte, sia chiaro, è inutile che mi sforzi di essere come gli altri perché sono io”, ha precisato.

Delle mode seguite dai colleghi, dunque, sembra che Giorgio Armani non sia rimasto affatto affascinato. “Del gregge mi infastidisce la supponenza, ma non voglio fare polemiche: è inutile che io mi sforzi di essere come gli altri. Non lo sono”, ha concluso.