Elisabetta Canalis apre il suo cuore: l’appello è disperato | Parole strappalacrime

Elisabetta Canalis lancia un appello disperato sui social: le sue parole toccano il cuore di tutti.

Ex velina di Striscia la notizia, showgirl e conduttrice, Elisabetta Canalis ha iniziato una nuova vita dopo il trasferimento negli Stati Uniti.

Divenuta imprenditrice nel settore del fitness, la Canalis si è dedicata alla sua nuova attività appassionandosi a diversi sport.

Ma non è solo quest’ultima la grande passione di Elisabetta Canalis, che tramite social si è fatta portavoce di un messaggio importante per tutti.

Elisabetta Canalis, il divorzio dal marito Brian Perri

Recentemente finita al centro del gossip per il divorzio dal marito Brian Perri, Elisabetta Canalis ha preferito non commentare pubblicamente le notizie riguardanti la sua vita privata. Secondo il settimanale Gente, la coppia si è presentata lo scorso 3 luglio presso il tribunale Stanley Mosk di Los Angeles, davanti al commissario Armando Duron per le pratiche di divorzio. Alla base della rottura tra la ex velina di Striscia la notizia e il noto chirurgo ci sarebbero “differenze inconciliabili e non più sanabili” che hanno portato a “un drastico allontanamento”.

Sarebbe stata proprio Elisabetta Canalis a decidere di separarsi definitivamente dal marito presentandosi “in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio”. Tra i motivi di discussione della coppia, pare che Perri non approvasse una delle passioni della moglie: quella per la boxe. Ma quest’ultima non è il solo grande amore della Canalis, che nutre un profondissimo sentimento anche per gli animali e, in particolar modo, per i cani. Proprio per questo motivo, si è recata in un canile di Olbia lanciando un appello disperato a tutti i suoi fan sui social.

L’appello di Elisabetta Canalis

“Io e Skyler siamo state al Rifugio fratelli minori, il canile di Olbia. Ho trovato come sempre delle persone eccezionali che, nonostante le temperature insostenibili, ci hanno accolto col sorriso e ci hanno guidato attraverso i box”. Inizia così il lungo post di Elisabetta Canalis, che ha voluto rivolgere un pensiero a tutti i cani presenti nei canili e ai loro futuri proprietari. “Se siete indecisi sul prendere un cane, per favore pensateci bene perché tutti questi animali si trovano li per merito di chi li ha voluti e se ne è sbarazzato senza farsi problemi – ha continuato a scrivere lei – .I canili italiani straripano delle scelte affrettate fatte da genitori che volevano un giocattolo per i bambini o che hanno semplicemente perso interesse per un cane diventato impegnativo”.

Infine, l’appello della Canalis che ha deciso di adottare due trovatelli, Nello e Megan: “Prendete un cane o un gatto se potete farlo e se veramente ne siete convinti, fate un giro al canile più vicino a voi perché rimarrete stupiti da quanti cani bellissimi e dolcissimi sono in cerca di una casa e di qualcuno che gli voglia bene”.