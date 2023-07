Adriano Celentano e Claudia Mori, il tradimento che ha infranto una favola | Ecco l’orribile verità

Le belle storie non sempre sono tutte rosa e fiori. Ecco la verità sul tradimento che ha fatto esplodere una delle coppie più iconiche d’Italia

La speranza di un lieto fine è sempre rimasta, ma non è assicurata; nemmeno nel caso della coppia composta da Adriano Celentano e Claudia Mori, una storia che quasi tutti conoscono.

Celentano, infatti, incontra Claudia Mori nel 1963, quando i due avevano rispettivamente 25 e 19 anni. Si trovavano sul set de “Uno strano tipo”, film che li vedeva protagonisti, e il cantautore milanese ha sempre dichiarato di essersi subito innamorato pazzo di lei.

Il sentimento, fortunatamente ricambiato, si rivelò tanto intenso che i due si sposarono mentre lui era ancora fidanzato con Milena Cantù, anche lei cantante.

Tuttavia, non è sempre andato tutto bene: il loro matrimonio ha dovuto affrontare più crisi, di cui una dovuta esclusivamente alla volontà di Celentano – o meglio, ad una sua mancanza: la fedeltà.

Un altro set, un’altra storia d’amore

D’altronde, se ci si innamora di qualcuno che si è sposato con te mentre stava con un’altra, c’è il rischio che ciò possa ripetersi; e infatti si è ripetuto, e nuovamente sul set di un film. Questa volta, però, si trattava di “Il bismetico domato” e “Innamorato pazzo“, due dei più celebri film nella carriera da attore del “Molleggiato”.

Già a partire dagli anni 70, la possibilità che Celentano avesse avuto un flirt con la sua co-star Ornella Muti, di 16 anni più giovane di lui, era sulla bocca di tutti. Data la pregressa crisi di matrimonio tra Celentano e la Mori, la stampa ci andò a nozze, speculando nonostante l’assenza di conferme. Che sarebbero poi arrivate, ma molto più avanti…

La verità raccontata proprio da lei

A parlare per prima apertamente del tradimento, avvenuto da ambo le parti (all’epoca la Muti era fidanzata con l’attore Alessio Orano), fu proprio Adriano Celentano nel 2014. Affermò come quella con lei fosse stata “l’unica tentazione della sua vita“; una rivelazione non di certo apprezzata dalla Mori, che tuttavia lo aveva capito da tempo, e ancor meno apprezzata dalla Muti, che non ha mai visto ragione di parlarne dopo più di quarant’anni.



Nonostante il periodo di crisi, terminato nel 1985, Claudia Mori ha dichiarato di non aver mai pensato di divorziare da Adriano, neanche dopo essere venuta a conoscenza della verità: “Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente“.