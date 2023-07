Federica Pellegrini lo ha annunciato: lei e il marito sono pronti | Era da tempo che lo volevano

Federica Pellegrini ha fatto un annuncio a tutti i suoi follower che ha emozionato tutti quanti. Ecco il sogno che finalmente si avvera

È una Federica Pellegrini inedita quella che abbiamo visto negli ultimi mesi che ha saputo raccontarsi come mai aveva fatto prima. Infatti, per la prima volta non c’è stato solo il racconto della sportiva, delle sue vittorie e dei suoi ori ma ha mostrato a tutti un lato molto più umano, fatto di debolezze e momenti di fragilità.

Anche a sua partecipazione a Pechino Express ci ha regalato un altro pezzo importante per la composizione di questo sfaccettato quadro della sportiva.

Determinata e molto competitiva, ma anche in grado di emozionarsi e di entrare in contatto con persone diverse con semplicità e gentilezza.

Oltra a far vedere a tutti anche il bellissimo rapporto con suo marito Matteo Giunta, un’altra persona di grandissimo spessore e tridimensionalità. Adesso i due annunciano la coronazione di un sogno.

Un annuncio da parte di Federica Pellegrini rende tutti felici: da tempo lo volevano

Federica Pellegrini ha annunciato un progetto che voleva realizzare da tantissimo tempo insieme al marito Matteo Giunta e che finalmente è diventato realtà. I due sono pronti a far partire le iscrizioni per la loro scuola di nuoto, la Fede Academy.

I due infatti metteranno in campo la loro competenza tecnica come formatori atletici per aiutare le prossime generazioni di campioni del nuoto. Una novità veramente elettrizzante che testimonia un amore profondo per questo sport e la generosità di voler passare il testimone a qualcun altro. I corsi sono pensati per giovani talenti dai 7 ai 18 anni e la struttura si trova nella bellissima città di Livigno.

Il racconto del dramma vissuto da Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha raccontato a Maurizio Costanzo un dramma che ha vissuto quando era molto stressata e a terra per il lavoro. Infatti, per un periodo la sportiva ha sofferto di bulimia. Lei ha raccontato così la cosa: “C’è stato un periodo della mia vita intorno al 2005-2006 in cui ho avuto qualche problemino di natura alimentare. No, non ero anoressica, vomitavo. Bulimica sì… nel senso che è una cosa sfiorata… non è durata per fortuna tanto perché ho cercato subito aiuto, però, insomma, l’ho fatto qualche volta… sì… purtroppo sì”.

Per lei è stato un periodo molto duro, spesso ci si dimentica che dietro i grandi sportivi ci sono degli esseri umani fatti di paure e insicurezze. Infatti, ha raccontato di aver sofferto anche di attacchi di panico.