Michelle Hunziker in sala parto: per lei è l’ennesima volta | Nessuno riesce a crederci

Michelle Hunziker torna in sala parto per l’ennesima volta: la conduttrice è davvero instancabile!

La maternità ha bussato alla porta di Michelle Hunziker per ben tre volte: prima con la nascita di Aurora, quando aveva solo 19 anni, e poi qualche anno dopo con l’arrivo di Sole e Celeste.

La conduttrice ha vissuto il dono di diventare madre con il massimo delle energie, le stesse che sta impiegando anche ora che è diventata nonna del piccolo Cesare.

Ma Michelle Hunziker adora tantissimo i bambini e, prossimamente, potrebbe tornare di nuovo in sala parto per una promessa fatta.

Michelle Hunziker mamma: le rivelazioni

Prima mamma giovanissima, a soli 19 anni, poi mamma in età adulta: così Michelle Hunziker ha potuto assaporare le gioie della maternità in periodi differenti della sua vita e con diverse consapevolezze. “Ero ancora una bimba, non avevo esperienza di vita, allora mi aggrappavo alle regole – ha raccontato la conduttrice ricordando i tempi in cui nacque Aurora, figlia di Eros Ramazzotti – . Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, mi hanno tirato su come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Aurora mi dice sempre ‘Mamma era un generale’. Non le facevo passare niente, ma allo stesso tempo giocavo tantissimo”.

Diverso, invece, è stato l’approccio con le figlie nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. E, diverso, ancor di più, è il rapporto che Michelle Hunziker sta costruendo con il nipote Cesare Augusto. Innamoratissima del piccolo, di cui ama definirsi “mamma al cubo”, ha avuto modo di assistere alla sua nascita e per lei si è trattato di un’emozione indescrivibile. “Ero lì presente, l’ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia”, ha raccontato in una intervista per Verissimo.

Michelle Hunziker torna in sala parto

Ma la nascita del nipote Cesare potrebbe non essere l’ultima alla quale Michelle Hunziker assisterà. Ospite del podcast Mamma Dilettante, ideato da Diletta Leotta, pare che la conduttrice abbia promesso alla collega di tenerle la mano al momento del parto.

“Ormai manca poco e Michelle Hunziker è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! – ha scritto il volto di Dazn a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata alla collega – . Lo dice nell’ultima puntata della prima stagione di Mamma Dilettante uscita proprio oggi”.