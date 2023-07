Luca Argentero, conoscete il suo titolo di studio? Molti di voi non ci crederanno

Il famosissimo attore Luca Argentero: come immaginarlo in altre vesti? Eppure il suo titolo di studio parla molto chiaro.

Luca Argentero è diventato progressivamente più famoso, recitando in film sempre più destinati a un pubblico ampio, oltre alle sue numerose partecipazioni a fiction italiane di successo.

Ultimamente ha persino recitato in un film, Vacanze ai Caraibi, durante il quale ha conosciuto sua moglie, Cristina Marino, con la quale ha avuto una bambina Nina Speranza. I due si sono sposati nel 2021. Avrà un secondo figlio nel 2023.

La sua carriera è davvero molto variegata, spazia dal teatro alla televisione al cinema, passando per una carriera da modello.

Non bisogna dimenticare, però, che la sua notorietà è dovuta alla partecipazione a una delle prime edizioni del reality show Il Grande Fratello, e che, prima di questa partecipazione, Argentero mirava davvero a tutt’altro.

Argentero laureato

Luca Argentero, dopo le superiori, ha iniziato a lavorare come barman in discoteca proprio per pagarsi da solo gli studi, il che è ammirevole di per sé. Ci riuscì, e si laureò alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Torino nel 2004.

Ebbene sì, abbiamo rischiato un Argentero commercialista al posto dell’attore tanto apprezzato e conosciuto. Chissà, però, quali erano le sue vere ambizioni prima di sfondare con Il Grande Fratello: in ogni caso, si classifica terzo con il 9% dei voti.

Luca l’Economista

Senza dubbio Luca non è l’unico vip che ha vissuto una forte virata, e che, prima di sfondare, non aveva alcuna idea che sarebbe diventato un personaggio noto. Ad esempio, un altro che ha avuto difficoltà, è stato il conduttore Flavio Insinna.

Insinna, non solo non riuscì a entrare nell’Arma dei Carabinieri, ma fallì anche l’ingresso all‘Accademia di arte drammatica. Insomma, non si può mai sapere cosa ci riserva il futuro: è per questo che arrendersi non ha mai senso, in modo particolare se arrendersi significa perdere la speranza. In quanto esseri umani siamo adattabili a moltissime circostanze, ed è per questo che la nostra specie ha proliferato. Luca Argentero è uno dei tanti casi in cui un piccolo gesto può cambiare la vita di una persona – nel suo caso parliamo della iscrizione al Grande Fratello, che gli ha permesso di esprimersi in tutto il suo talento in vari ruoli ricoperti.