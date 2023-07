Albano, la madre dei suoi figli respinta così | Non la vuole più accanto a lui

La dichiarazione del cantante lascia tutti a bocca aperta: vuole rimanere solo. E a pagarne le conseguenze è soprattutto lei…

In una recente intervista, il cantante pugliese Al Bano ha rilasciato alcune dichiarazioni a dir poco sconvolgenti riguardanti il futuro della sua carriera e la sua situazione personale.

Ad ottant’anni appena compiuti, Al Bano sembra ormai intenzionato a vivere ciò che gli rimane della sua attività in totale autonomia. Dopo una lunga carriera e il successo mondiale, per lui sarebbe arrivato il momento di imporre dei paletti.

L’intervista, rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos, riassume perfettamente i suoi ideali: ancora tanta voglia di cantare ed esibirsi, ma non senza venire meno ai suoi principi morali.

Una decisione che potrebbe però andare ad intaccare il rapporto con una persona a lui molto vicina, che non si è ancora espressa in merito…

Di nuovo a Sanremo: eterno amore per la kermesse

Nel corso dell’intervista Al Bano ha infatti dichiarato di voler tornare al Festival di Sanremo, da sempre un suo grande amore: “Ho la Sanremite acuta“, ha ironizzato. “Ognuno di noi ha un difetto. L’ho presa quando avevo dieci anni e non mi è mai passata”.

Il cantante si è poi espresso in merito alla conduzione di Amadeus, da lui particolarmente apprezzata per la direzione internazionale intrapresa. Per il conduttore, quello del 2024 sarà l’ultimo Festival, e Al Bano ritiene che Paolo Bonolis potrebbe essere un buon sostituto. L’eccitazione per il Festival è tanta che ha già pronto un brano da proporre; ma si tratta di una canzone in singolo…

Romina rimane a casa: la dichiarazione controversa di Al Bano

Proprio così: nonostante i fan lo richiedano ad alta voce, se Al Bano dovesse partecipare al Festival di Sanremo lo farà da solo: “Sono nato solista e morirò solista”, ha spiegato, certo di non voler nuovamente calcare le scene assieme all’ex moglie Romina Power, sua nostalgica partner musicale.

Nonostante la fermezza dimostrata riguardo a questa decisione, Al Bano non è certo che verrà selezionato per la kermesse musicale: “Il brano è senza ombra di dubbio molto bello, ma è passato un anno...”, si è giustificato. La canzone, di cui non è stato rilasciato il titolo, era già stata proposta alla giuria di quest’anno; ma Al Bano ha deciso di partecipare in qualità di ospite, assieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, in una reunion di importantissimi nomi del panorama musicale italiano.