“Non ci sarà più”: terremoto Grande Fratello | È tutto vero, lascia il reality

Cambia tutto al Grande Fratello e da settembre non ci sarà più una delle presenze più importanti: ecco cosa sta accadendo.

Il prossimo Grande Fratello Vip non avrà nulla a che fare con le edizioni appena passate. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire personalmente rinnovando il format.

Niente più personaggi social o creator di Only Fans, una sola opinionista – la giornalista Cesara Buonamici – e addio ad una delle protagoniste più applaudite della passata stagione.

L’addio è stato ufficiale e la notizia è stata diramata da quest’ultima sui social, mentre i fan si sono scatenati in suo favore: ecco cosa è accaduto.

Gf Vip, addio di un’amatissima

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha visto il debutto di Giulia Salemi alla postazione social. Chiamata per leggere i tweet del pubblico da casa, è sempre stata ritenuta una scoperta dal pubblico. Sempre garbata, mai fuori tempo, in grado di capire gli umori dei telespettatori, alla fine dell’ultima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini era stata indicata come la possibile sostituta di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Ad oggi, però, una cosa è certa: la Salemi non siederà nel salotto della stagione 2023 del Grande Fratello Vip.

È stata lei stessa ad annunciare l’addio al programma con un post Instagram in cui ha ribadito i cordiali rapporti con Mediaset e la volontà di dedicarsi ad altri progetti. “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello – ha fatto sapere lei – . L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto”.

Giulia Salemi licenziata da Mediaset?

Dopo l’intervento a gamba tesa di Pier Silvio Berlusconi, dunque, per il Grande Fratello cambia davvero tutto. I protagonisti della passate stagioni non ci saranno più e al loro posto sono stati preferiti volti più autorevoli. “Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi – ha concluso Giulia Salemi – . Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”.

La Salemi, tuttavia, non abbandonerà il Grande Fratello. “Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo”, ha concluso lei.