Alba Parietti, la verità è sconcertante: “Mi perseguita” | Non l’aveva mai rivelato prima

L’opinionista ha fatto parlare di sé con un post pubblicato sui social dal tono sconvolgente. E tra tanta solidarietà, piovono le critiche…

Alba contro tutti. La showgirl, opinionista e conduttrice è nel mirino degli utenti di Instagram a causa di una rivelazione shock pubblicata in questi giorni.

Alba, che di secondo nome fa Antonella, è nata a Torino nel 1961. All’età di 62 anni, è ancora attivissima in TV e sui social, e nelle foto mostra almeno una ventina d’anni in meno, grazie anche ad alcuni interventi di cui lei ha sempre minimizzato la portata.

La sua carriera è esplosa nel 1977, ed è stata una ripida salita, dato che tra l’anno di debutto e il successivo Alba passò dall’essere scartata dalle finali di Miss Italia al dover rinunciare alla partecipazione a Miss Universo per colpa dei troppi impegni lavorativi.

Tuttavia, da sempre Alba è al centro di critiche a causa del suo atteggiamento irriverente, non da tutti apprezzato. E ne ha voluto parlare proprio nel post “incriminato”, che ha lasciato tutti a bocca aperta…

La carriera di Alba, una stella nel cielo

“L’Alba Nazionale“, così la definì Fellini, un soprannome che lei porta ancora orgogliosamente, tanto da renderlo parte della sua bio su Instagram, dove conta mezzo milione di follower. E Fellini aveva ragione: tra gli anni ’80 e gli anni ’90 la showgirl era dappertutto, una vera e propria star della TV nazionale.

La conduttrice di “Non sono una signora”, ora in onda su Rai 2, si è sempre mostrata contraria alle critiche a lei rivolte. Ed è proprio questo l’argomento del suo post “poco modesto“, come è stato definito dagli utenti, che ha pubblicato su Instagram assieme a una foto che la ritrae negli anni ’90.

“Gioco il mio campionato dopo aver fatto e vinto i mondiali”

Nel post, Alba ha scritto quanto segue: “Ero all’apice della mia carriera, avevo più o meno la metà dei miei anni di oggi. Più di 2 terzi della mia vita li ho vissuti lavorando e godendo, come personaggio popolare, ho avuto successo, quello travolgente che mi ha regalato una carriera che mi ha permesso di presentare e fare tutto, tutto quello che esisteva nella tv e inventarmi quello che ancora non c’era. Sono un’ attaccante che gioca come titolare da 32 anni e da 46 in tutti i ruoli. E ancora gioco il mio campionato dopo aver fatto e vinto i mondiali.”

Nonostante abbia ottenuto parecchio sostegno, non sono mancati i detrattori, che hanno definito le sue dichiarazioni esagerate. Ma Alba se ne frega: “Ho avuto tutto? Non ho più nulla da dimostrare, solo rallegrarmi perché ancora, con più del doppio degli anni che avevo allora, ancora mi diverto lavorando. E so vivere solo così. La vita mi ha dato davvero tanto e a lei e alla Dea fortuna che mi perseguita, sono grata e riconoscente.”