Uomini e Donne, bufera sul programma | Hanno agito alle spalle di Maria

Nuove accuse contro ex protagonisti di Uomini e Donne: alcuni di loro avrebbero agito alla spalle di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è protagonista del gossip nonostante la classica pausa estiva che mette in stand by il dating show di Canale 5 per alcuni mesi.

In attesa di rivedere in tv il trono classico e le dame e i cavalieri del trono over, due ex volti noti della trasmissione pomeridiana hanno voluto dire la loro su alcuni ex protagonisti.

Le accuse non si sono fatte attendere, ma molti spettatori hanno dimostrato di essere dello stesso parere: ecco chi ha tradito la De Filippi e il suo team di lavoro.

Uomini e Donne, accuse contro gli ex

L’ultima stagione di Uomini e Donne ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori che si erano affezionati alle storie dei tronisti Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffrè. Tutti e quattro arrivati al momento della scelta finale, non sono riusciti a soddisfare le aspettative dei fan e, ad eccezione della Mauro, non sono riusciti a proseguire la frequentazione con le rispettive scelte lontano dalle luci dei riflettori. Solo Lavinia, infatti, continua a stare insieme ad Alessio, mentre gli altri tre sono tornati single a distanza di poco tempo dall’addio a Uomini e Donne.

A storcere il naso davanti a questi atteggiamenti sono stati due volti noti del dating show di Canale 5, Giacomo Czerny e Martina Grado. L’ex tronista e la ex corteggiatrice, che continuano a stare insieme dopo il programma, hanno le idee chiare sui motivi che portano molte coppie che si formano a Uomini e Donne a lasciarsi poco dopo l’uscita di scena. Intervistati da Lollo Magazine, infatti, i due non hanno avuto dubbi: ciò che spinge molti a partecipare è solo il desiderio di visibilità e non il reale intento di cercare l’anima gemella.

Uomini e Donne, la verità di una ex coppia

“lo ho seguito molto questa edizione, Lavinia mi è piaciuta tanto soprattutto nel cambio personale che ha fatto e che speravo facesse, li vedo bene e complici – ha commentato Martina riferendosi alla relazione tra la Mauro e Alessio – .Per quanto riguarda gli altri troni…mi dispiace, non è mai bello sapere che una coppia scoppia, però mi sento di dire che me l’aspettavo”.

“Per me Lavinia e Alessio, mi piacevano molto, sono contento che la loro relazione funzioni – ha fatto eco Giacomo – . Per le altre coppie secondo me il problema è che vedono il programma come un’opportunità e di conseguenza non si va lontano, Lavinia era la più vera in tutto ciò che faceva”.