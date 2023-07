Gianni Morandi, fulmine a ciel sereno: “Pensavamo di averlo perso” | Angoscia terribile

La notizia ha sconvolto il mondo: il terrore che si è abbattuto su casa Morandi raccontato sul profilo Instagram del cantante.

Nessuno si aspettava che sarebbe accaduto, eppure le circostanze tremende raccontate sul profilo Instagram del cantante Gianni Morandi hanno scosso l’intero web.

Morandi è un personaggio estremamente noto in Italia, ma anche nel mondo, grazie ad una lunghissima e proficua carriera nel mondo della musica, che ha avuto origine nel lontano 1962.

Per anni, Gianni Morandi, oggi settantottenne, è stato il protagonista assoluto del panorama della musica leggera in Italia. Le sue canzoni sono state un successo dietro l’altro, tanto da garantirgli una vittoria al Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più”, assieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Nella sua vita, Morandi ha spaziato dalla carriera musicale a quella di attore, ma è stato anche attivissimo in ambito televisivo, ed è persino Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica. Una vita fatta di successi, finché…

Il ritiro dalla vita pubblica: cos’è successo a Gianni Morandi

Da qualche anno, salvo qualche comparsa straordinaria, Morandi si è ritirato dalla vita pubblica per poter vivere la sua “pensione” nella sua casa di campagna, situata nelle zone naturali che circondano Bologna, area di nascita del cantante.

Tuttavia al ritiro delle scene è seguito un ritorno di popolarità, in quanto da anni il cantante è diventato attivissimo sui social. Sul suo profilo Facebook e su Instagram, dove conta ben due milioni di follower, Morandi pubblica frequentemente aggiornamenti riguardanti la sua vita di campagna, fatta di aria aperta e di una serenità infinita. Almeno fino a poco fa.

Scomparso nella notte: l’enorme preoccupazione per Lucio

Da qualche tempo, il profilo di Gianni si è riempito di aggiornamenti che non lo riguardano in prima persona, ma vedono protagonista il suo gatto Lucio. Il micio, presentato al mondo a fine Aprile, è un cucciolo a cui sia Gianni, sia la moglie Anna, sono affezionatissimi, ed è stato così chiamato in onore di Lucio Dalla. Purtroppo, qualche giorno fa, Lucio è scomparso improvvisamente.

Niente di cui preoccuparsi, però: il micio è stato ritrovato qualche ora dopo. Si tratta infatti di un gatto da appartamento, poco abituato alle uscite, la cui fuga ha preoccupato moltissimo “mamma e papà” e i follower. Il video del ritrovamento è stato pubblicato da Morandi su Instagram, dove la preoccupazione è sfociata in una serie di coccole dedicate interamente al gatto.