Antonella Fiordelisi, colpo di scena: “Una bellissima dichiarazione d’amore” | Ecco chi è il fortunato

Antonella Fiordelisi stupisce tutti con una bellissima dichiarazione d’amore: le parole inaspettate della ex del Gf Vip.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata animata da Antonella Fiordelisi, spesso in combutta con molti coinquilini e innamoratissima di Edoardo Donnamaria.

È stata proprio la relazione sentimentale tra i due a dividere il pubblico in due fazioni e a creare un gruppo di fan fervidi sostenitori dei Donnalisi.

Ma questi ultimi si sono dovuti arrendere all’evidenza quando Antonella ed Edoardo hanno annunciato la rottura, nonostante nelle ultime ore le dichiarazioni della Fiordelisi stiano facendo nuovamente sognare i fan…

Antonella Fiordelisi, è finita con Edoardo

La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è stata seguitissima dai telespettatori del reality show e dai fan della coppia. I due hanno vissuto molti momenti di alti e bassi, si sono separati più volti e tornati insieme tante altre, mentre molti da casa storcevano il naso perché certi si trattasse di una relazione malata per entrambi. Usciti dalla casa di Cinecittà, hanno continuato a stare insieme tra litigi e ricongiungimenti, fino alla decisione drastica di interrompere ogni genere di rapporto.

La separazione tra la Fiordelisi e Donnamaria ha scatenato il gruppo di fan della coppia, desiderosi di rivederli insieme così come accaduto in passato e alla ricerca di continui dettagli che potrebbero lasciar trasparire una sorta di riavvicinamento tra loro. Così, quando i due ex del Grande Fratello Vip sono stati entrambi ospiti di un evento organizzato, le parole di Antonella sono state interpretate dai suoi sostenitori come una “bellissima dichiarazione d’amore” per il “suo” Edoardo.

Questa è una bellissima dichiarazione d’amore e inoltre una difesa verso Edo per tutte le illazioni e le accuse che ha ricevuto negli ultimi tempi Ora fate tutti silenzio Non provate a toccare Edo ad Anto e viceversa#donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/P4c7SMEOef — Sonia (@Sonia60249016) July 24, 2023

Antonella e quella dichiarazione d’amore…

“Tre pregi di Edoardo?”, hanno chiesto alla Fiordelisi, che non ha esitato a replicare: “È affascinante è il primo, dolce quando è tranquillo perché quando si inca**a è una vipera, altroché tranquillo. Il terzo è avvocato difensore, almeno lo era, non so se lo sarà ancora. E’ bello quando il proprio ragazzo ti difende”. “E’ davvero difficile continuare a coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia, spero di sì”, ha aggiunto ancora lei, palesemente ancora coinvolta dall’ex.

“Questa è una bellissima dichiarazione d’amore e inoltre una difesa verso Edo per tutte le illazioni e le accuse che ha ricevuto negli ultimi tempi – ha commentato una delle fan dei Donnalisi su Twitter – .Ora fate tutti silenzio- Non provate a toccare Edo ad Anto e viceversa”.