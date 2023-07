Patty Pravo, l’annuncio è struggente: “È stata una lunga passeggiata” | Lacrime di commozione

Patty Pravo commuove tutti con le parole struggenti: lacrime di commozione per la cantante.

Artista poliedrica, simbolo del cambiamento e della trasgressione nella cultura pop italiana, Patty Pravo è considerata un’icona intramontabile.

Indicata come un modello in tutto il mondo, Patty Pravo è stata insignita di numerosissimi premi tra cui quattro Premi della Critica a Sanremo e due Premi Lunezia.

Classe 1948, la cantante non ama parlare della sua età anagrafica e in una recente intervista si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno commosso tutti.

Patty Pravo, la carriera

Veneziana, nata il 9 aprile del 1948, Patty Pravo ha vissuto una vita intensa fatta di tantissimi colpi di scena e di successi inimmaginabili. La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo e …E dimmi che non vuoi morire, sono solo alcuni dei suoi più importanti successi che hanno segnato una carriera sfavillante durante la quale si è cimentata con stili musicali diversi tra loro, dal beat al pop rock. Considerata una icona di trasgressione per le provocazioni e gli eccessi della sua carriera, la Pravo ha ispirato anche tantissimi artisti che hanno scritto per lei brani intramontabili.

Amata anche oltreoceano, dove la cantautrice statunitense Lana Del Rey l’ha citata come modello di gestualità, Patty Pravo sembra essere una donna dalle mille vite. Solita non parlare mai pubblicamente della sua età anagrafica, glissa su ogni domanda riguardante questo aspetto definendosi una “millenaria”. Così in una intervista di cui è stata protagonista, la cantante ha descritto con parole che hanno lasciato di stucco la sua lunga esperienza terrena.

Patty Pravo, le dichiarazioni struggenti

“Un giorno, da bambina, qualcuno mi chiese che età avessi e io risposi “Sono millenaria!” – ha raccontato Patty Pravo – . Non so nemmeno quanti anni ho! Se non c’è qualcuno che me lo dice scordo il mio compleanno”. Con la solita ironia che l’ha sempre contraddistinta, quindi, la cantante ha sottolineato ancora una volta il suo rapporto con l’età e il tempo che scorre.

“Ne hanno sempre dette di tutti i colori su di me. Ma me ne sono sempre fregata – ha continuato lei – .O ti ammali o te ne freghi. Per me la gente sente la verità. Puoi fregarla per una settimana, un mese, ma non per cinquant’anni”. E, alla domanda sul prossimo traguardo che vorrebbe raggiungere, Patty Pravo ha lasciato senza parole: “Qual è il mio prossimo traguardo? Non ne ho mai avuti, per me è stata una lunga passeggiata”.