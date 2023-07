Patrizia Rossetti perde la calma: stavolta è scoppiata | La situazione è delle peggiori

La conduttrice Patrizia Rossetti ha tenuto duro per molto tempo, ma questa volta non ce l’ha fatta: lo sfogo è completo.

Patrizia Rossetti ebbe successo in Rai come conduttrice, poi proseguì invece con Mediaset e parte della sua carriera si è svolta anche in radio.

Rossetti, ultimamente, ha partecipato a Detto Fatto in qualità di opinionista ricorrente, ma si è fatta conoscere nuovamente da un pubblico più ampio e più giovane grazie alla presenza in alcuni dei reality e talent show.

Nel 2022 entra nella Casa di Cinecittà del reality Grande Fratello Vip, da cui si ritirerà per motivi personali, e sfiderà un’altra celebrità nel programma Celebrity Chef condotto da Alessandro Borghese.

Negli ultimi giorni, sfortunatamente, Patrizia Rossetti è stata al centro di una bufera mediatica per alcune cose che la stampa avrebbe rigirato per fare notizia: la conduttrice è decisa a far chiarezza.

Rossetti: “Tutto tranne che questo”

Patrizia Rossetti sceglie Instagram come strumento per divulgare la sua idea: pubblica infatti un post in cui spiega la sua delusione in particolare nei confronti dei giornalisti, che avrebbero preso delle sue affermazioni, e alcune di Elenoire Ferruzzi, e le avrebbero sottoposte a un “taglia e cuci” per farle risultare molto gravi.

Rossetti e Ferruzzi, infatti, erano in diretta assieme, e i loro commenti riguardo alle ultime scelte di Mediaset sui reality sono stati riportati da alcuni giornali e, secondo Rossetti, travisati al punto da farli sembrare vere e proprie critiche.

La delusione profonda di Rossetti

“Tutto avrei immaginato tranne che questo!” esordisce Rossetti sull’accaduto, “Mi pesa molto dovermi giustificare di cose non dette o meglio, non capite. Sono delusa dai nuovi giornalisti del web. Essere in prima pagina o essere chiacchierata fa piacere ma le notizie devono essere vere e sincere!!!”.

“A mio avviso è scoppiato un terremoto mediatico pressoché inutile“, ha proseguito, “Da una banale diretta con la mia amica @elenoire_ferruzzi è venuta fuori la qualunque. Parole dette in maniera simpatica ed allegra travisate completamente come se avessi parlato male dell’azienda per cui lavoro o come se avessi mancato di rispetto alle mie colleghe. Mi dispiace ma questo non mi sta bene!!“. Rossetti ha invitato i followers o lettori ad andare a vedere la diretta in questione, che ha salvato sul proprio profilo, e ha poi spiegato alcune sue dichiarazioni male interpretate, evidenziando dei punti della diretta in cui ha espresso grande stima per Mediaset e per i giovani che si approcciano al mondo della televisione.