Ilary Blasi e Francesco Totti lo fanno ancora: indiscrezione pesantissima

Non è tutto finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti: le ultime indiscrezioni sugli ex coniugi sono scoppiettanti.

La clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad animare le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa.

La conduttrice di Mediaset e l’ex capitano della Roma sono stati i protagonisti della scorsa estate con una rottura che ha avuto importanti strascichi legali.

Ad oggi, però, è arrivata una indiscrezione che sembra ribaltare ogni scenario: Ilary e Totti si sono riavvicinati, ma solo per un motivo preciso.

Le segnalazioni su Totti e Ilary

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato ad una guerra fredda scatenatasi soprattutto dopo l’intervista rilasciata da lui al Corriere della Sera, in cui accusava la ex moglie di avergli sottratto indebitamente dei Rolex di grande valore. La questione è poi passata nelle aule di tribunale, dove i due hanno iniziato a contendersi i beni di cui sono diventati proprietari negli anni, la villa all’Eur in primis. A rendere tutto più complicato, poi, è subentrata la relazione di Totti con Noemi Bocchi, indicata come la sua compagna ancor prima dell’ufficializzazione della rottura con Ilary.

Nel corso dell’ultimo anno, quindi, i rapporti tra la Blasi e Totti pare siano stati molto freddi, ma qualcosa secondo i ben informati è tornato a riaccendersi. “Si vocifera (amici in comune della ex coppia) che Totti e Ilary pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chi sa”, ha scritto una persona misteriosa all’esperta di gossip Deianira Marzano. L’indiscrezione, quindi, ha fatto subito il giro della rete e i fan della ex coppia sono tornati a sognare. Ma cosa c’è di vero in queste parole?

Totti e Ilary, tutta la verità

Che si possa trattare di un ritorno di fiamma tra Francesco Totti e Ilary Blasi è quasi impossibile. Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto negli ultimi mesi, e le nuove relazioni avviate da entrambi – lei con Bastian Muller e lui con Noemi Bocchi – è alquanto improbabile che ci possa essere un riavvicinamento, almeno in termini sentimentali.

A chiarire quanto sta accadendo tra i due ex, poi, è stata un’altra fonte che ha sottolineato: “Mio fratello è un caro amico del fidanzato di Chanel e ha saputo che Ilary e Totti si sentono quotidianamente, ma principalmente per i figli e questioni familiari”. “Ed è vero che è ritornato il sereno – ha aggiunto la persona misteriosa – .Ma solo per il bene della famiglia!”.