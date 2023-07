Miriam Leone confessa le problematiche: “Anche io le ho avute…” | Non c’erano alternative

Miriam Leone racconta le sue problematiche: le parole della ex Miss Italia e la ricerca della soluzione perfetta.

Conduttrice ed ex Miss Italia, Miriam Leone ha conosciuto il successo poco dopo aver vinto la fascia di più bella nel 2008.

La sua carriera è stata costellata di successi e, dopo aver ottenuto la conduzione di alcuni programmi tv, la Leone ha debuttato come attrice riuscendo a vincere due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Amata dal pubblico e seguitissima sui social dove vanta più di un milione di follower, Miriam Leone ha deciso di raccontare le sue problematiche e la ricerca di una soluzione per stare meglio.

Miriam Leone, i problemi

Eletta la più bella d’Italia nel 2008, Miriam Leone si è fatta subito conoscere dal pubblico del piccolo schermo. Al timone di svariati programmi targati Rai come Uno mattina estate, Unomattina in famiglia o Le Iene su Italia1, la giovane siciliana ha dimostrato di avere talento per la televisione. Non contenta, poi, ha debuttato come attrice per il cinema e il piccolo schermo, riscuotendo anche in questo caso enorme successo. Vincitrice di due Nastri d’argento per i film L’amore a domicilio e Corro da te, di un Ciak d’oro per Non uccidere e candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Diabolik, Miriam Leone ha deciso di continuare a mietere successi.

Parallelamente all’attività di conduttrice e attrice, la Leone si è cimentata con il mondo dell’estetica occupandosi della realizzazione di una crema nata in seguito alle problematiche riscontrate da lei stessa nel corso della vita. Il progetto di Miriam Leone è indirizzato a tutte le donne che, come lei, hanno avuto problemi nel trovare la crema più adatta alla loro pelle, bisognosa di cure differenti in base alle situazioni in cui ci si trova. È nato così il progetto imprenditoriale che la ex Miss Italia ha presentato ufficialmente sui social.

Miriam Leone da Miss a imprenditrice

“Le condizioni della nostra pelle cambiano in base ai luoghi in cui ci troviamo… ad esempio in volo abbiamo bisogno di maggiore idratazione, ecco perché consiglio di portare con voi una travel size per idratare con più frequenza del solito la pelle”. Inizia così il lungo post scritto da Miriam Leone a corredo del video che la mostra mentre, durante un volo, si occupa della sua pelle.

“La nostra ‘crema’ idrata e nutre la pelle senza appesantirla, rendendola sana e radiosa… – ha continuato lei, parlando del progetto a cui si è dedicata – .Sapete che ci ho lavorato per più di due anni e prima di sceglierla e ho rimandato indietro circa 70 campioni al laboratorio? Volevo che fosse VERA, che sostenesse la nostra pelle con cura e sincerità”. “Vivendo spesso sul set ho realizzato un prodotto che fosse adatto a tutte le tipologie e problematiche di pelle, perché anche io ne avute e questa è stata l’esigenza che mi ha fatto iniziare questo progetto rischioso ma emozionante. Creare il prodotto che mi mancava…Dentro c’è tutto l’amore che ho. Ciao anime vulcaniche”, ha concluso la ex Miss Italia dedicando la sua crema a tutte le donne che si rivedono in lei.