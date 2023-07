Biagio Antonacci, avete mai visto la dimora dell’artista? Panorama incredibile nel mezzo della natura

Biagio Antonacci, la sua casa è fantastica: nessuno avrebbe mai potuto immaginarla vista la sua bellezza, immersa in un paesaggio bucolico.

La leggenda della musica Biagio Antonacci non raggiunse immediatamente il successo nazionale, ma impiegò qualche disco e la firma ad alcune canzoni interpretate da altre persone per raggiungere davvero il grande pubblico.

Amato più che altro dalle generazioni un po’ più in là con gli anni, nell’ultimo periodo Antonacci ha comunque lanciato qualche hit “universale”, come Non vivo più senza te.

Dopo un momento di pausa, Biagio Antonacci è tornato sulle scene musicali il 27 maggio 2022, con il singolo Seria: nel video è presente Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice.

Il due settembre dello stesso anno lancia invece il singolo Telenovela. Biagio Antonacci ha tre figli, avuti da due unioni differenti: sarà per questo che la sua casa è così bella e grande, per poter accogliere una famiglia altrettanto bella e altrettanto grande.

La casa di Biagio Antonacci

Come già accennato, la casa di Antonacci si trova immersa nella natura, e il suo punto forte risiede proprio in questo elemento, che le dona un panorama da mozzare il fiato.

Il celeberrimo cantante vive a Rio Marina, precisamente a Capo D’Arco, in una villa che affaccia proprio su una scogliera, con il suo amato mare proprio a portata di tuffo. Non ci sono molte informazioni sulla casa di Biagio Antonacci, eccetto alcune immagini esterne.

Biagio Antonacci sul mare

Biagio Antonacci ha sempre ammesso e dichiarato prontamente il suo amore immenso per l’Isola d’Elba, e non si può negare che sia uno dei gioielli della penisola italiana. Ha infatti collocato proprio lì la sua casa, su una delle coste più belle dell’isola. Il blu del mare fa da cornice in modo eccelso alla villa dal gusto semplice e lineare, che somiglia proprio alla personalità del nostro Antonacci.

Oltre ad avere il mare vicino, la villa è anche immersa nel verde tipico mediterraneo, che dona al tutto un’atmosfera magica. Insieme alla flora, dalla villa si può godere di un panorama incredibile, con l’orizzonte quasi a portata di mano. Insomma, Biagio Antonacci si è scelto uno scenario davvero particolare e rilassante, con tante opportunità, come quella di vivere tra mare e natura, una scelta che moltissimi sognano.