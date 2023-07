Alex Belli sotto i ferri: equipe medica già pronta per lui | Ecco cosa è successo

Notizia assurda da parte del vip Alex Belli, pronto per l’intervento, si confessa con fan e follower: ha rivelato tutto.

Per Alex Belli è un momento critico, e il vip avrebbe cercato conforto proprio dai suoi ammiratori. Il modello e personaggio pubblico ha raggiunto il grande successo specialmente dopo la partecipazione ad alcuni reality show.

Partecipò all’edizione del 2012 di Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Samanta Togni, in cui ebbe grande successo come ballerino amatoriale.

Invece, nell’inverno 2015 prende parte al Reality Show L’Isola dei Famosi, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, in cui viene eliminato nella semifinale.

Il vero successo, però, giunse solo con l’entrata nella Casa di Cinecittà grazie al Reality Il Grande Fratello Vip, a cui Alex partecipò nel 2021, ma fu sfortunatamente eliminato dopo qualche mese per il mancato rispetto delle regole vigenti per il Covid 19. Il successo di Alex, comunque, è in ascesa, ma un evento grave avvenuto negli ultimi giorni gli sarebbe costato una battuta d’arresto.

Alex Belli sotto i ferri

Alex Belli, infatti, nonostante la sua quasi perfetta corrispondenza con gli standard di bellezza, ha deciso di rendersi ancora più aderente a questi sottoponendosi ad alcuni interventi.

Stiamo parlando del suo sorriso, che il vip avrebbe deciso di migliorare. Ne va così fiero ora, infatti, da pubblicizzare il tutto su Instagram, descrivendo, in un post, di preciso ciò che ha fatto.

Una pubblicazione congiunta: denti perfetti

Alex Belli ha pubblicato un post insieme a odontoaesthetics_milano3 per mostrare il lavoro meraviglioso che gli è stato fatto. “LAVORO FINITO”, scrive Belli. “FINALMENTE vi posso raccontare il magnifico lavoro di faccette NON invasive, grazie al prof. Scavia”, annuncia Alex nella didascalia del post.

“In passato fare questo tipo di intervento prevedeva il dover eliminare o danneggiare in modo permanente i propri denti”, spiega Alex, “con questa nuova Tecnologia in poche sedute e con le Microfaccette abbiamo corretto il sorriso!!”, ha affermato. Il sorriso di Alex nel video, infatti, è smagliante, sia per il beneficio dell’intervento, ma soprattutto grazie alla sua soddisfazione, che il vip di certo non cela. Nel video pubblicato il dottore che si è occupato di tutto dà anche alcune informazioni tecniche, accompagnato dalle domande del nostro Alex.