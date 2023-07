Gerry Scotti, l’ultimo saluto è da brividi: “Una grande perdita” | Un dolore profondissimo

Terribile notizia per tutti coloro che credevano in lui: un lutto assurdo, il tutto avvenuto in modo inaspettato, le condoglianze d’obbligo.

Gerry Scotti è un conduttore ormai storico della rete privata Mediaset, che, grazie alla sua affabilità e aria da parente, è riuscito a guadagnarsi il consenso del pubblico e a mantenerlo nel tempo, portando con sé una intera generazione.

Dopo Chi vuol esser milionario?, La Corrida, Caduta Libera e lo show dei record, possiamo decretarlo come il conduttore di punta dei giochi a premi e dei talent show.

Gerry Scotti è famoso anche per la sua forma estetica e per la sua espressione tipica, diventata con il tempo un meme, molto utilizzato dai più giovani. Possiamo quindi dire che ha lasciato anche su di loro una impronta, nonostante il target dei programmi che conduce sia decisamente di età più alta.

Una notizia devastante però giunge in questi giorni: si tratta di un lutto che coinvolge tutto il Paese.

L’accaduto in poche parole

Stiamo parlando della prematura scomparsa del giornalista Andrea Purgatori, che ci ha lasciato da qualche giorno a causa di una malattia.

Stimato da moltissime persone, Andrea Purgatori conduceva Atlantide su La7, e ha partecipato a diverse inchieste e alla realizzazione di prodotti riguardanti fatti di cronaca e misteri mai risolti nell’Italia degli ultimi anni. Tra gli estimatori c’è anche il conduttore Gerry Scotti, che ha voluto rendergli omaggio pubblicando un post su Instagram e scrivendo una brevissima didascalia.

Un sobrio addio

“Non lo conoscevo”, scrive Gerry Scotti nella didascalia del suo post Instagram in onore del giornalista Andrea Purgatori, “ma lo ammiravo. è una grande perdita per tutti noi”, conclude, senza aggiungere troppi orpelli a una dimostrazione di condoglianze e dispiacere concisa e che non va oltre il suo effettivo grado di conoscenza del giornalista. Molti dovrebbero prendere esempio dalla semplicità e sintesi di Gerry Scotti in questa circostanza.

Tra le opere di Purgatori, vi è anche un documentario su Netflix che riguarda il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparve in giovane età mentre si trovava al Vaticano. Quella è una vicenda assai torbida, che ogni volta che viene smossa fa intendere quanto vi siano incastrare le sacche di potere di Vaticano e Capitale insieme. Il documentario è tutt’ora disponibile ed è intitolato Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi.