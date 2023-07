Kate Middleton, suo marito William esce allo scoperto: “Mi rende triste” | Dopo anni la confessione

Il marito di Kate Middleton si lascia andare ad un’amara confessione dopo tanti anni: le parole di William.

William e Kate sono una delle coppie più amate dell’Inghilterra. Designati Principi del Galles dalla compianta regina Elisabetta, sono un simbolo per i sudditi del Regno Unito.

Sempre impeccabili in ogni occasione pubblica, i due non sbagliano mai un colpo, ma dietro quel sorriso felice si nascondono segreti che pochi conoscono.

In primis William d’Inghilterra ha sempre dovuto celare un grandissimo dolore davanti agli obiettivi delle telecamere e, solo recentemente, ha svelato a tutti la verità.

William, l’amara confessione

Era il 31 agosto del 1997 quando la Principessa Diana moriva in un incidente stradale nel tunnel dell’Alma di Parigi. Da quel momento, nulla è più stato come prima per la famiglia reale britannica. Seguita costantemente dai paparazzi, l’amata principessa è morta in quello che è stato uno scontro per molti provocato proprio dai fotografi, mentre per altri architettato ad hoc per sbarazzarsi di una presenza scomoda ed ingombrante come la sua.

Ai tempi della scomparsa di Lady Diana, i figli William ed Harry erano ancora molto piccoli e hanno dovuto fare i conti con una morte tragica e arrivata in modo improvviso e inaspettato. L’assenza della figura materna ha influito molto nella vita dei figli di Re Carlo d’Inghilterra, tanto da spingerli ad affrontare la vita in maniera diversa l’uno dall’altro. William è sempre stato più ligio alle regole e, in una intervista, ha confessato di aver patito molto il fatto di non aver potuto condividere con la madre i momenti più importanti della sua vita, familiare e pubblica.

La sofferenza di William

“Vorrei aver avuto un suo consiglio. Avrei voluto che avesse incontrato Catherine, e avesse visto crescere i bambini, mi rende triste che non abbia potuto, e che loro non la conosceranno mai”. Con queste parole William d’Inghilterra ha ricordato l’amata mamma Lady Diana. “Riesco a parlare di lei più apertamente, più onestamente e riesco a ricordarla meglio e a parlare pubblicamente di lei al meglio. Ma ci sono voluti vent’anni per arrivare a questa fase”, ha ammesso lui.

“La stabilità a casa è così importante per me – ha aggiunto il marito di Kate Middleton – . Voglio crescere i miei figli in un mondo felice, stabile, sicuro, e questo è tanto importante per noi come genitori. I media lo rendono più difficile, ma combatterò per avere una vita normale”.