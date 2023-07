Angela Finocchiaro, la straziante lotta contro il cancro: “Una cosa tanto brutta” | Ecco le sue condizioni

Angela Finocchiaro parla della sua lotta al tumore e del suo stato di salute. Ecco come sta l’attrice milanese

Angela Finocchiaro ha circa sessantasette anni e, nonostante sia un’attrice molto famosa, ama vivere ritirata nella sua casa nella campagna lombarda.

Inoltre, è sposata con un uomo che non appartiene al mondo del cinema o dello spettacolo e su di lui si conosce quasi solamente il nome, ovvero Danilo.

Infatti, nonostante i due siano sposati da quasi vent’anni, lei tende a essere molto riservata e a non condividere molto del suo privato.

Tuttavia, una cosa su cui si è aperta, anche soprattutto per sensibilizzare le donne a fare prevenzione, è la lotta al tumore.

La lotta al tumore di Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro ha avuto un tumore al seno ed è stata operata per questo nel 2010. Fortunatamente, era molto attenta alla prevenzione, per questo motivo continua a fare sensibilizzazione sul tema. Ha detto delle cose molto bella che ispira gli altri.

L’attrice ha raccontato: “Nessuno è contento di invecchiare. La mia amica dice che con l’età acquisiamo gli aggettivi delle verdure: necessitiamo di restare fresche. Per questa ragione non sono contro chi cerca un aiutino per ‘restare fresca’. Il primo figlio l’ho avuto a 40 anni. […] Comunque, ho cercato, come tutte le donne, di gestire la spaccatura tra lavoro e famiglia, di lavorare meno, stare poco lontana da casa. Non mi sarei mai aspettata che proprio io avrei prodotto dentro di me una cosa tanto brutta, il cancro. Dico grazie alla prevenzione precoce, e questa è un’eredità dell’educazione degli Anni ’70. Fare regolarmente pap-test ed ecografia salva la vita”.

Il racconto della malattia

Angela Finocchiaro ha raccontato all’Adnkronos Salute il periodo della malattia. L’attrice ha raccontato del suo tumore al seno avuto nel 2010 e dell’operazione che ha subito. Sembra che questo sia avvenuto poco prima di Natale, in seguito a uno dei controlli periodici fatti da lei. L’artista ha rivelato di essere stata fortunata a potersi operare subito perché lei è una persona molto ansiosa, dunque preferisce agire velocemente quando ha un intoppo sul suo percorso.

Tuttavia, ha rivelato quanto la vera difficoltà stia nel dopo e nel processo di accettazione di sé, in quanto va a toccare una parte molto delicata nell’immaginario di ogni donna. L’attrice ha affermato: “Bisogna affrontarlo in un modo che non covi da qualche parte il fatto di guardarsi e di pensare che in qualche maniera abbiamo una subito una menomazione. Menomazione che, insisto, è più proprio una cosa che rimane subdolamente nella nostra mente, nel nostro cuore”. Al giorno d’oggi l’attrice sta bene proprio per merito della prevenzione che ha permesso ai medici di intervenire prontamente.