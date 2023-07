Nuova fiamma per Belen, Stefano non ci sta | La replica è commovente

Ultimissime su Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la reazione di lui ha commosso tutti quanti

La cronaca rosa degli ultimi giorni non fa altro che parlare di Belen Rodriguez e della ennesima rottura con l’ex marito Stefano De Martino.

Paparazzata ad una festa di famiglia con il presunto nuovo compagno Elio Lorenzoni, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, mentre Stefano è apparso senza fede al dito.

Si continuano, dunque, a ricercare gli indizi utili a capire cosa sia successo nuovamente alla coppia e De Martino pubblica sui social una canzone che fa mormorare tutti.

Belen insieme a Elio, mentre Stefano…

A scatenare il gossip sulla Rodriguez e De Martino era stata la lontananza social tra i due e la partecipazione di lui alla presentazione dei palinsesti Rai con tanto di anulare sinistro senza fede. Avvistato vicino ad Alessia Marcuzzi, indicata anni fa come una delle donne con le quali aveva tradito Belen, Stefano aveva scatenato la reazione di quest’ultima che, prontamente, aveva rimosso le ultime foto insieme sui social. Poi il settimanale Chi ha ufficializzato la rottura tra i due mostrando alcuni scatti che ritraevano l’argentina in atteggiamenti intimi con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen, infatti, pare abbia scelto di partecipare ad una festa di famiglia in compagnia del nuovo presunto fidanzato. Stefano, secondo i ben informati, l’avrebbe presa molto male perché si sarebbe sentito tradito non solo dalla ex moglie, ma anche dai familiari di quest’ultima che lo avevano riaccolto in casa con grande calore. Nelle ultime ore, tuttavia, una nuova mossa social di De Martino ha scatenato il gossip: è davvero finita con Belen? Lui sta cercando di riconquistarla?

View this post on Instagram A post shared by Music Discovery Hour (@musicdiscoveryhour)

Stefano De Martino commuove tutti

Sul profilo Instagram del conduttore Rai è apparso il video di una canzone interpretata da Justin Timberlake, A song for you, brano del 1970 cantato da Leon Russel. La musica, tradotta in italiano, è stata indicata da molti come una sorta di dichiarazione d’amore per Belen Rodriguez e una tentativo – forse l’ennesimo – di De Martino di riavvicinarsi alla ex compagna.

“[…]L’immagine che hai di me è ciò che spero di essere sono stato scortese ma, cara, non vedi che nessuna è più importante per me, piccola, non riesci a vedermi dentro – recita la canzone – […]Ti amo, dove non c’è spazio o tempo, sei l’amore della mia vita, sei mia amica e quando finirà la mia vita ricorda quando stavamo insieme eravamo soli e cantavo questa canzone per te […]”.