Maneskin, Damiano e Giorgia di nuovo vicini | Le prove sono schiaccianti

Una segnalazione dimostra che Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri sono di nuovo vicini: le prove.

Sono passate alcune settimane da quando la lunga relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta a conclusione.

Tutto è scoppiato quando lui è stato beccato a baciare un’altra e, poche ore dopo il video che ha scatenato il putiferio, il cantante dei Maneskin ha ufficializzato la rottura.

I rapporti tra il frontman della band e Giorgia, come sottolineato nel comunicato diramato via social, sono rimasti tuttavia buoni e, nelle ultime ore, i due sono stati avvistati nuovamente vicini.

Damiano e Giorgia Soleri, i motivi della rottura

La rottura tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri non è avvenuta a causa del video che mostrava lui in atteggiamenti intimi con una ragazza in quel di Ibiza. I due, stando a quanto dichiarato da entrambi, avevano già interrotto la relazione qualche giorno prima, sebbene il loro legame sia sempre stato “aperto”. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo – ha chiarito lui via social – . Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

A dimostrazione che i rapporti tra Damiano e la Soleri non siano cambiati dopo la fine del lungo fidanzamento è arrivata una prova schiacciante. In occasione di uno dei due concerti dei Maneskin al San Siro di Milano, Giorgia è stata avvistata fuori lo stadio. A segnarlo è stato un fan alla pagina Very Inutil People, che ha documentato tutto via Instagram con le immagini del momento.

Giorgia e Damiano vicini: ecco dove

“Giorgia Soleri al concerto dei Maneskin”, ha scritto un utente presente all’evento mostrando uno scatto che ritrae una ragazza mora di spalle, indicata come l’influencer, tra i partecipanti al live della band. Tuttavia, come già sottolineato da Giorgia, i rapporti tra lei e Damiano sono rimasti ottimi nonostante la fine della loro storia che, negli anni, è sempre stata “aperta”.

Damiano e Giorgia, infatti, intrattenevano rapporti con altre persone con il solo vincolo della riservatezza. “Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni – aveva spiegato lei durante alcune box domande su Instagram – . È impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito”.