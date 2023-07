Checco Zalone, vi siete mai chiesti quanto guadagna? Cifre inimmaginabili

Checco Zalone è un’eccezione nel panorama in crisi del cinema italiano, essendo campione di incassi al botteghino. Ecco quanto guadagna il comico di Bari.

Checco Zalone si è costruito una brillante carriera non solo come comico ma anche come regista cinematografico e persino come produttore, tanto da essere quasi un one man show.

Infatti, la sua comicità è semplice ma non stupida e riesce a far ridere mostrando tutti i limiti e le superficialità dell’italiano medio.

Il comico di bari ha saputo infatti riproporre la commedia all’italiana in chiave moderna e ogni suo film è un vero e proprio successo che sbanca il botteghino. Basta pensare quattro dei suoi film sono stati campioni di incassi in Italia.

I suoi cinque film hanno incassato la bellezza di circa 220 milioni di euro, una vera anomalia per il cinema italiano che è in crisi ormai da qualche anno. Quant’è il guadagno del comico? Scopriamolo insieme sono delle cifre astronomiche…

Ecco quanto guadagna Checco Zalone

Checco Zalone non è solo attore ma anche regista e produttore. Infatti, la società che produce i suoi film è la MZL di Bari, di cui lui detiene circa il 95% del capitale e dunque la maggior parte dei soldi dei diritti d’autore viene canalizzato in quell’azienda.

I suoi cinque film hanno incassato più di 220 milioni di euro, delle cifre da far perdere davvero la testa. Il Corriere ha guardato i bilanci della società Mzl, notando che solamente nel 2018 l’azienda ha chiuso con una perdita di 126 mila euro. Tuttavia, è probabile che questo sia successo perché in quell’anno Zalone stava lavorando alla realizzazione del film Tolo Tolo.

I bilanci della società e l’ironia del comico

Tuttavia, nel corso degli anni l’azienda ha guadagnato circa 5 milioni di euro. Inoltre, l’amministratrice unica di MZL è Mariangela Eboli, ovvero la compagna del comico barese che ha uno stipendio mensile di 9 mila euro lordi. L’attore è il proprietario del 95% della società mentre il 5% appartiene a sua madre Antonietta. A questi proventi si aggiungono anche i beni immobiliari posseduti dall’attore, come ad esempio la bellissima abitazione sul mare di Bar.

Tuttavia, non è molto soddisfatto Checco Zalone che spesso si lamenta di dover pagare troppe tasse sui suoi proventi. Ha infatti detto: “Un film ogni due anni, il 60% se ne va in tasse. Alla fine dei conti prenderò quanto un discreto calciatore di Serie A. Anzi no, quanto uno scarso”.