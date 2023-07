Alessandro Borghese, avete visto la casa dello chef televisivo? Lo stile gli calza a pennello

Chef e personaggio televisivo, Alessandro Borghese vive a Milano in una casa meravigliosa che lo rispecchia a pieno.

Nato a San Francisco nel 1976, primogenito dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, Alessandro ha trovato sin da subito nella cucina la sua passione.

Dopo aver lavorato come cuoco per le navi da crociera, ha aperto due ristoranti: uno a Milano e uno a Venezia.

Nonostante la doppia collocazione dei suoi locali, Alessandro Borghese ha scelto di vivere nel capoluogo lombardo dove ha acquistato una casa splendida: l’avete mai vista?

La casa di Alessandro Borghese

L’appartamento milanese di Alessandro Borghese è caratterizzato da tantissima luce e da elementi di stile che si combinano con altri molto originali. Seppur molto riservato sulla sua vita privata e su ciò che lo circonda lontano dalle telecamere, lo chef ha mostrato alcuni dettagli del suo meraviglioso appartamento nel corso di alcune dirette e video pubblicati su Instagram. A dominare la casa di Alessandro Borghese sono il bianco che fa da contrasto al legno naturale del parquet.

La zona living è molto luminosa grazie alle ampie finestre che la circondano. Un tavolo arredato con sedie verdi campeggia nel salone, mentre sulla pareti appaiono decorazioni di vario tipo. La camera da letto sembra non essere molto ampia, ma l’armadio a specchio, la finestra ampia e il lampadario chandelier creano un perfetto gioco ottico. Il bianco domina anche in questa stanza, mentre il tappeto rosso dà un tono di colore. A completare la casa di Alessandro Borghese ci sono una zona gioco per le figlie, un ampio giardino dove trascorrere momenti di relax e un angolo barbecue per le cene tra amici.

La carriera

Alessandro Borghese ha conseguito il diploma presso l’American Overseas School of Rome e poco dopo si è imbarcato sulle navi da crociere per lavorare come cuoco. Si è poi trasferito a Londra, San Francisco e Parigi e, una volta rientrato in Italia, ha frequentato la scuola di sommelier. Dopo un’altra esperienza a New York, ha lavorato in ristoranti di Milano e Roma, si è occupato della consulenze nell’ambito della ristorazione, di licensing, pubblicità ed editoria, ed è approdato in tv nel 2005 come conduttore di Cortesie per gli ospiti.

Arruolato da Sky Italia come giudice del talent show culinario per bambini e ragazzi Junior MasterChef Italia, ha poi condotto Alessandro Borghese – 4 ristoranti, Cuochi d’Italia, Alessandro Borghese – Piatto ricco e Game of Talents, e Alessandro Borghese – Celebrity Chef.