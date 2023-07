Maria De Filippi, il ‘tradimento’ è venuto a galla | Nessuno poteva aspettarselo da una come lei

Assurdo quanto è stato fatto alla nota conduttrice Mediaset: secondo molti avrebbe dovuto esserle grata, invece ha fatto l’opposto.

La stima per la conduttrice Maria De Filippi sembra essere universale: sembra, però, che stavolta qualcuno non ne abbia tenuto conto nelle sue azioni.

Secondo molti, ciò che è accaduto costituirebbe un vero e proprio tradimento per De Filippi, che tende ad accogliere sotto la sua ala le persone che le piacciono di più e che ritiene maggiormente valide per i ruoli.

Stiamo parlando del passaggio di una delle persone del cast fisso del programma più famoso condotto da Maria alla concorrenza.

Che l’abbia presa bene o meno, in merito a questo Maria De Filippi non si è ancora espressa: i fan della conduttrice però formulano una dura accusa.

L’abbandono di Mediaset

La notizia è arrivata proprio in questi giorni: Arisa lascerà il programma Amici di Maria De Filippi, per sbarcare alla rete concorrente, cioè la Rai. Questo costituisce uno dei numerosissimi cambiamenti che i palinsesti stanno affrontando in questa stagione, ed è una delle notizie più popolari del momento vista la notorietà delle due donne dello spettacolo.

Pochissime persone si aspettavano questa mossa da parte della tanto amata cantante, che ha sorpreso tutti abbandonando così presto il banco di Amici, il talent in cui giovani ballerini e cantanti si sfidano a colpi di performance.

Arisa sbarca presso altri lidi

Non è certo la prima volta che Arisa lavora presso la rete pubblica, anzi, bisogna considerare che la cantante deve il suo ampissimo successo anche alla sua vittoria al Festival di Sanremo, quando partecipò con il singolo Sincerità. La sua voce inconfondibile da allora è stata conosciuta a livello nazionale, e attualmente è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi anni.

A diffondere l’indiscrezione riguardante Arisa è il sito Dagospia, che ha anche aggiunto la destinazione in Rai della cantante: Arisa, infatti, sarebbe stata ingaggiata per avere il ruolo di giudice e coach in The Voice Kids, l’edizione del talent canoro rivolto ai piccoli cantanti. La posizione che andrà a ricoprire è davvero molto simile a quella che aveva precedentemente in Mediaset. Secondo altre indiscrezioni, inoltre, Arisa vorrebbe anche tornare ad avere un posto nella prossima gara che si terrà durante il Festival di Sanremo 2024. Nonostante molti abbiano gridato al ‘tradimenti’ i fan di Arisa saranno sicuramente entusiasti di seguire la cantante nella sua nuova avventura televisiva.