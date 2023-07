Avete mai visto Rudy Zerbi con i capelli? Lo scatto lascia tutti senza parole | Sembra un attore famoso

Lo scatto condiviso dal professore di Amici lascia tutti quanti a bocca aperta. Avevate mai visto Rudy Zerbi con i capelli? Ecco a chi assomiglia…

Rudy Zerbi è diventato noto al pubblico del piccolo schermo grazie alle trasmissioni di Maria De Filippi; infatti, ha prima collaborato come giurato per Tu si que vales e poi è diventato uno dei maestri di canto del team di Amici.

Tuttavia, la sua carriera nel mondo della musica è iniziata veramente molto presto, in radio e anche dome deejay in alcune discoteche.

Inoltre, nel tempo diventa anche un pezzo grosso di una delle case discografiche più importanti al mondo, ovvero la Sony Music. Per questo motivo è estremamente competente in materia e il suo giudizio è tenuto di gran conto.

Il suo lavoro lì va avanti per circa 16 anni, arrivando anche a ricoprire delle posizioni apicali di grande prestigio. Tuttavia, alla fine chiude la collaborazione per dedicarsi ad altro e mettersi in gioco in nuove situazioni.

Rudy Zerbi pubblica uno scatto in cui si fa vedere con i capelli: tutti senza parole

Sulla scia del trend di trasformarsi in Barbie e Ken, Rudy Zerbi decide di trasformarsi anche lui nella versione maschile della bambola più famosa di sempre. Infatti, si mostra in questo scatto dove ha dei folti capelli biondi alla Ryan Gosling e un sorriso smagliante sul viso. È una versione un po’ buffa il Rudy Ken, come ha scritto in cima ai boxer della foto.

Nella capture della foto chiede a chi lo segue chi vuole diventare la sua ‘Barbie Girl’. Sotto la foto ci sono tantissimi commenti divertiti dei suoi follower che da sempre apprezzano l’ironia sconcertante del coach di Amici. L’hype sul film di Barbie è stato tantissimo grazie a una strepitosa campagna marketing che è riuscita veramente a incantare il pubblico.

Rudy Zerbi e la sua famiglia allargata

Come è forse noto, Rudy Zerbi ha una bella famiglia allargata. Infatti, ha ben quattro figli avuti da tre diverse donne. In una recente intervista ha raccontato di come fa a conciliare la sua vita privata con il suo lavoro.

L’uomo ha raccontato: “La gioia meravigliosa è usare tutto il tempo che ho a disposizione per farli stare insieme, per farli stare uniti. Siamo una grande famiglia allargata. In questi giorni sai qual è il tema principale? C’è una chat nuova che è la cena e il pranzo di famiglia. Farò un Natale in treno riunendo pezzi di famiglia. Abbiamo deciso che festeggeremo tutti insieme a Bologna, e poi con una capatina a Santa Maria Ligure a trovare la nonna”.