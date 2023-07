“Avremmo voluto ma…”: Cecilia Rodriguez, tutta la verità sulla gravidanza | Grande commozione

Tutta la verità di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sulla gravidanza: commozione per le loro parole.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio, ma c’è un argomento che li tocca particolarmente: la gravidanza.

Da tempo si vocifera di una possibile dolce attesa di Cecilia, apparsa agli occhi di qualcuno un po’ più in carne rispetto al solito.

Continuamente sommersa da domande e curiosità su una possibile gravidanza, la Rodriguez junior ha voluto raccontare, una volta per tutte, la verità su un fatto così privato e personale.

Cecilia e Ignazio, amore a gonfie vele

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip quando lei era ancora legata all’ex tronista Francesco Monte. Innamoratisi fin da subito, i due hanno vissuto momenti di alti e bassi e una serie di pause di riflessioni che, però, li hanno resi sempre più forti. Ad oggi, Cecilia e Ignazio si dichiarano legatissimi e pronti per convolare a nozze a breve. “Siamo una coppia che litiga un sacco e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali – hanno raccontato al settimanale Chi – .Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi atti di pace”.

“Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto – gli ha fatto eco Cecilia – . Io sono gelosa, lui è espansivo. Io a volte ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riesco a dirgli normalmente. Poi facciamo pace”. E, ora che sono pronti per diventare marito e moglie, la Rodriguez e Moser hanno voluto fare chiarezza anche sul ricorrente gossip di una presunta gravidanza.

Cecilia Rodriguez è incinta?

“Avremmo voluto prima fare i figli ma non è così semplice come raccontano”, hanno ammesso i due promessi sposi, rivelando di aver tentato più volte di avere un figlio, ma senza mai riuscirci. “Ci stiamo provando. Il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce – ha commentato Ignazio – . Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”.

Cecilia, quindi, più volte tacciata di essere ingrassata per colpa di una gravidanza, ha aggiunto: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3 o 4 kili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata mia mamma aveva preso 28 kg, mi sto portando avanti”.