Sfera Ebbasta ‘fatto a pezzi’ senza pietà | Dopo l’esibizione scoppia il finimondo

Sfera Ebbasta nella bufera: il rapper fatto a pezzi sui social. Ecco cosa è accaduto durante un suo concerto a Roma.

Classe 1992, milanese doc, Sfera Ebbasta – all’anagrafe Gionata Boschetti – è uno dei rapper più amati e seguiti degli ultimi anni.

Nonostante sia giovanissimo, è stato il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify, nel 2020 è risultato l’artista che ha venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019, e nel 2023 ha detenuto il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli.

Seguitissimo soprattutto da un pubblico molto giovane, Sfera Ebbasta è finito recentemente al centro di una polemica dopo le gravi accuse di due volti noti.

Sfera Ebbasta criticato da due volti noti

A scatenare le accuse nei confronti di Sfera Ebbasta sono stati l’attrice Laura Chiatti e il marito, attore e regista, Marco Bocci. Entrambi a Roma per il concerto del rapper, molto amato dai figli Pablo ed Enea, i due hanno documentato l’evento con una serie di Instagram story. Il putiferio è accaduto, però, al termine del concerto, quando la Chiatti e Bocci hanno tentato di raggiungere Sfera Ebbasta in camerino per permettere ai figli di conoscerlo personalmente. L’artista, stando al loro racconto, si sarebbe rifiutato di riceverli perché troppo stanco, e l’affronto non è affatto piaciuto ai due attori che hanno deciso di attaccarlo pubblicamente con un post social.

“Che peccato vedere un’artista con molta molta molta molta strada ancora da fare e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”, ha sbottato Laura Chiatti sui social, mentre il marito Marco Bocci si è limitato a ri-condividere sul suo profilo le accuse della compagna.

I fan di Sfera Ebbasta insorgono

Le accuse di Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta hanno fatto il giro del web e i fan del rapper non hanno esitato a fargli sentire la loro vicinanza. “Quando sei abituata ad avere tutto e ricevi un no = fare i capricci”, “Oh no hanno un tolto un privilegio ai miei figli ricchi e privilegiati!”, “Gli artisti non sono burattini al nostro servizio”, hanno scritto alcuni utenti del web nelle pagine in cui è apparsa la notizia.

Al momento, Sfera Ebbasta ha preferito non replicare in alcun modo alla Chiatti e Bocci, scegliendo di rispondere con l’indifferenza alle dure accuse degli attori.