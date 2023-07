Lacrime Barbara D’Urso, dopo anni una verità sconcertante | È stata costretta a farlo

Barbara D’Urso vuota il sacco e racconta tutta la verità svelando dettagli sconcertanti sul suo passato in tv.

Adesso Barbara D’Urso non si trattiene più ed è un fiume in piena: dopo il licenziamento da Mediaset, la conduttrice non esita a rivelare dettagli sconcertanti del suo passato in tv.

Ad essere presi di mira in occasione di una sua intervista per il Festival Marateale sono stati nuovamente Pier Silvio Berlusconi e Myrta Merlino, che la sostituirà da settembre al timone di Pomeriggio Cinque.

L’allontanamento comunicato in tempi brevissimi, infatti, non è andato giù alla D’Urso, che non ha nemmeno digerito le ultime dichiarazioni della Merlino sul suo nuovo programma: “Farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esiste più”.

Barbara D’Urso, la frecciata a Pier Silvio Berlusconi

Barbara D’Urso continua a sentirsi una conduttrice del popolo nonostante Mediaset abbia deciso di allontanarla dal ruolo che ha rivestito per più di un decennio. Legata all’azienda di Pier Silvio Berlusconi fino a dicembre 2023 con un contratto esclusivo, la D’Urso sarà poi pronta ad avviare nuove esperienze non appena sarà libera di muoversi e agire come meglio crede. Intanto, non esita a replicare alle domande dei più curiosi sulla sua rottura con Mediaset e sulla nuova linea editoriale scelta da Berlusconi.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste – ha chiarito la D’Urso – . Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Così Barbara ha evidenziato come la sua televisione, da molti definita trash, fosse proprio una richiesta dei piani alti che, ad oggi, sembra abbiano decisamente cambiato idea.

Barbara D’Urso al vetriolo

“Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”, ha poi aggiunto Barbara D’Urso replicando a tono alle ultime esternazioni di Myrta Merlino sull’inesistenza delle casalinghe cui la collega si riferiva continuamente durante Pomeriggio Cinque.

E, riguardo il suo futuro in tv, Barbara D’Urso non ha dubbi. “Essere con la gente e per la gente è il mio ruolo. E sarà il mio ruolo, non so dirvi dove, perché io sono la gente – ha precisato lei – . Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi. Come canta Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi”.