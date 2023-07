Fabio Fazio, lo schiaffo arriva dal collega: “Va a prendere il triplo”

Non sempre i colleghi sono solidali quando si tratta di lavoro. Lo sta sperimentando anche Fabio Fazio che viene accusato da un altro giornalista di aver fatto una scelta non basata sulle idee ma sullo stipendio. Ecco che cos’ha detto e di chi si tratta…

Il caso Fabio Fazio ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. Infatti, l’uomo ha lasciato la rete pubblica dopo anni di lavoro e dedizione, in cui il conduttore progressivamente aveva dovuto subire dei cambiamenti, come il trasferimento dal primo canale al terzo o andare in onda in una fascia diversa rispetto a quella solita.

Che il conduttore iniziasse a non essere proprio ben visto, è un fatto noto a tutti quanti e lo testimoniano anche i Tweet di compiacimento di alcuni personaggi del mondo della politica quando ha scelto di andare via.

Non è stato il solo che ha preso questa decisione, anzi, quest’anno c’è stata una moria dei conduttori storici della rete pubblica. A seguire Fabio Fazio, c’è stato l’abbandono anche di Lucia Annunziata e poi anche di Bianca Berlinguer.

Tuttavia, non tutti hanno manifestato solidarietà versa il giornalista che tanti anni ha dedicato alla rete con la trasmissione Che tempo che fa. Anzi uno schiaffo arriva proprio da un suo collega che in un video condiviso da La stampa, afferma: “Va a prendere il triplo”.

Fabio Fazio accusato da un suo collega: “Va a prendere il triplo”

Il giornalista Gianni Armand-Pilon si trovava a un convegno organizzato da La Stampa, dall’eloquente titolo ‘La Stampa è con voi’ insieme a Piero Chiambretti che è stato intervistato e ha parlato della sua personalissima esperienza in Rai, seguita da un licenziamento.

Inoltre, gli è stato chiesto di fare un commento sull’addio di Fabio Fazio. Il conduttore ha commentato in questo modo: “Ci sono state delle alzate di scudi nei confronti di questi signori contro la libertà del pensiero. Ma qual è la libertà di pensiero di una persona che sceglie di andare altrove perché la Rai gli propone un contratto più basso? Quello è libero mercato”.

Piero Chiambretti e il possibile ritorno in Rai

La carriera di Piero Chiambretti è iniziata in Rai, da cui poi è andato via nel 2003 per trasferirsi poi su Canale 7. Tuttavia, il conduttore ha detto che gli piacerebbe molto poter chiudere la sua carriera lì dove è iniziata. Dunque, annuncia la sua disponibilità a tornare nella rete.

Non ha avuto tuttavia nessuna offerta da parte dei dirigenti, quindi, non resta che aspettare di vedere se arriverà in corso d’opera. Quello di cui il conduttore è fermamente convinto è che nonostante in Italia ci sia libertà di pensiero, spesso a mancare sono proprio i pensieri.