“Una notte insonne”: Elenoire Casalegno massacrata così | Un calvario senza fine

Terrore al buio: sembrava non finire mai. La tragedia ha colpito anche lei, e sembra che non ci sia via di fuga.

Sono stati momenti di vera paura, quelli vissuti dalla conduttrice Elenoire Casalegno: ha vissuto un incubo che l’ha lasciata visibilmente traumatizzata.

Elenoire, conduttrice d’eccezione della TV italiana, nonostante la paura è riuscita a ritagliarsi il tempo necessario a condividere con i suoi 830.000 follower di Instagram la realtà vissuta.

Il gesto è stato apprezzato dai fan che, pur preoccupati, le hanno dimostrato un sostegno unanime.

Il dramma vissuto da Elenoire Casalegno infatti è qualcosa che la conduttrice non poteva prevedere, e che l’ha tenuta sveglia tutta la notte: implacabile e terrificante, come solo la natura può essere.

Pavimento allagato, nessuna soluzione: condivide la paura su Instagram

La conduttrice è stata una delle vittime della bufera che qualche notte fa ha colpito a più riprese la città di Milano e le zone antistanti. Dalle otto di sera il cielo si è scurito e i temporali si sono susseguiti ad intermittenza con piogge fortissime, folate che hanno strappato i tetti e una pericolosissima grandine che ha messo in pericolo di vita gli abitanti della provincia.

Proprio quest’ultima è la principale responsabile dei danni alle abitazioni, compresa quella di Elenoire Casalegno, che nelle storie Instagram mostra l’accaduto: pavimento completamente allagato alle 4 del mattino, con poche speranze di poter essere assistita dai vigili del fuoco, impegnati a sgomberare le strade dagli alberi crollati. E così le è toccato rimboccarsi le maniche e iniziare a pulire, un intervento che ha richiesto ore e l’ha lasciata distrutta.

Elenoire non è da sola: cos’è accaduto a Milano

Elenoire Casalegno non è la sola abitante del territorio milanese ad aver vissuto una notte di puro terrore: sono in molti i cittadini ad aver postato sul web le foto che mostrano le conseguenze della terribile bufera che ha scosso l’intera provincia, lasciando palazzine, giardini pubblici e capannoni industriali completamente distrutti dal vento e dalla grandine.

La preoccupazione per la clisi crimatica va crescendo: mentre al sud la Sicilia è stata colpita da numerosi incendi, nell’area nord del paese bufere, tempeste e addirittura tornadi, quest’ultimo comparso sulla città di Cernusco sul Naviglio e ripreso da molti utenti dell’internet, sembrano susseguirsi a temperature da record. Non esattamente l’estate da sogno in cui avevamo sperato.