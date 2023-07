Mediaset, terrore per le sue condizioni: “Infezione intestinale” | Scatta il ricovero d’urgenza

“Come andare a fuoco”: il terribile racconto della degenza. Il ricovero in ospedale è stata l’unica soluzione per sperare di guarire.

Sono stati momenti di puro terrore, quelli vissuti in questi giorni dalla celebrità coinvolta e dai suoi follower di Instagram, costantemente tenuti in aggiornamento, per quanto concesso dal malessere.

Sia il suo nome che il suo volto sono estremamente noti: si tratta infatti di una celebrity molto in voga, che sui social vanta ben 200.000 followers, la maggior parte dei quali sono intervenuti per augurarle una pronta guarigione.

Non solo: è stata la protagonista di un reality molto famoso, la cui nuova edizione sta andando in onda in questi giorni e sta generando, come ogni anno, una fontana di tormentoni e situazioni da cui è impossibile non rimanere magnetizzati.

Con il suo carattere grintoso, durante la messa in onda proprio lei aveva messo in seria difficoltà anche il conduttore Filippo Bisciglia…

Dolore inaspettato: ore di terrore per lei

Avevate indovinato? Proprio così, si tratta di lei: Valeria Liberati. Valeria, che aveva partecipato al reality nel 2020 assieme al fidanzato Ciavy, dopo il programma ha lasciato la carriera di onicotecnica per occuparsi a pieno regime del suo lavoro di influencer.

Purtroppo, nonostante il successo ottenuto, di recente ha subito delle complicazioni fisiche che l’hanno portata al ricovero in ospedale. Valeria ha spiegato di aver iniziato ad accusare alcuni dolori addominali, e di essersi quindi recata in ospedale per ricevere la corretta assistenza. Ma dopo il ritorno a casa la situazione è peggiorata…

La diagnosi arrivata poco dopo

“Sono qua da quasi quattro giorni e ne ho sentite di ogni. Succede perché al pronto soccorso ci sono tantissimi medici, e ognuno dice la sua.”, questo il primo commento che Valeria Liberati aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. E tra flebo al braccio che le hanno causato dei notevoli rigonfiamenti a polsi, caviglie, occhi e bocca Valeria è rimasta ricoverata per sei giorni.

Fortunatamente, alla fine è arrivata la diagnosi definitiva: infezione intestinale, che Valeria ritiene sia dovuta ad una cattiva alimentazione e allo stress, citando l’aver consumato troppo caffé a digiuno. Valeria non è ancora del tutto libera dall’ombra dell’ospedale, in quanto dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti a causa di alcuni valori del sangue fuori dalla norma; ma ovviamente tutti i follower si augurano che si riprenda presto.