“È imbarazzante”: Paolo Bonolis non trova le parole | Ha visto tutto con i suoi occhi

Assurda la scena a cui assiste il noto conduttore Paolo Bonolis: si ritrova in una situazione più che imbarazzante, tutti sono sconvolti.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati di sempre per le sue doti retoriche e umoristiche. Dai programmi per ragazzi ai quiz show fino ai varietà, Paolo Bonolis ha condotto davvero di tutto, entrando così nelle case degli italiani.

Bonolis è stato poco tempo fa sulle prime pagine per via della separazione dalla moglie Sonia Bruganelli. La fine della relazione, che nessuno si aspettava, è stato oggetto di ipotesi e speculazioni, soprattutto in merito ai motivi che hanno portato Sonia e Paolo a non stare più insieme dopo anni di amore.

Negli ultimi tempi, nella scia degli anni dei revival, un programma famosissimo che era condotto anche in passato da Bonolis ha ripreso le registrazioni.

Parliamo di Ciao Darwin, il programma che si propone ironicamente di trovare la più forte tra due categorie presentate nello show per prevedere l’evoluzione umana.

“Che scena”

La scena incriminata è stata pubblicata su Instagram dal profilo tvnazionale, e fa parte dell’edizione di Ciao Darwin trasmessa nell’ottobre del 2007.

La situazione era la seguente: si trattava di una puntata in cui le categorie erano “belli” e “brutti”, nello specifico lo spezzone pubblicato si riferisce al momento della “Macchina del tempo”, quando due sorteggiati, ciascuno appartenente a una delle categorie, vengono mandati in una parte di studio allestito proprio come una delle ere che hanno preceduto la nostra.

“Lasciate ogni speranza…”

A quanto pare, nella puntata, il brutto e il bello si ritrovano in una ricostruzione dell’inferno dantesco, e devono rispondere ad alcune domande così da guadagnare punti per la propria strada. Paolo Bonolis inizia quindi a interrogarli: “Allora, quello che c’è scritto…lasciate ogni speranza o voi…?”, domanda, attendendo che uno dei due risponda completando la frase che costituisce l’iscrizione sulle porte dell’Inferno.

Il bello tenta la risposta, “…che non suonate”, risponde. Allora Bonolis inizia a disperarsi, imbarazzato dall’ignoranza dei concorrenti: “io co questi ce vado pe i paesi a fa l’estate perché…è na cosa imbarazzante”, commenta in tipico dialetto romano, e poi riprova partendo da presupposti diversi: “Brutto mi dice il presente indicativo del verbo entrare? Io…Io entro…” inizia Bonolis per dargli una mano. “Due”, risponde il brutto “io entro e come entro?”. Nel frattempo, in studio, scoppiano risate e c’è un clima di grande ilarità.