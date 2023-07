Cristina Scuccia, l’ex suora rispedita a casa | Per lei non c’è più speranza

Niente da fare per Cristina Scuccia, qualunque ulteriore tentativo sarebbe inutile: i suoi fan sono dispiaciuti.

Cristina Scuccia fu molto apprezzata durante una delle edizioni del talent show canoro The Voice, per la sua voce e anche per il personaggio stesso.

Infatti, come molti già sanno, Cristina Scuccia è una ex suora, che da qualche anno ha rinunciato ai voti e deciso di condurre una vita che, probabilmente, ritiene le si addica maggiormente.

Poco dopo aver preso questa decisione, Scuccia partecipa all’Isola dei Famosi, il reality a eliminazione che spinge all’estremo i concorrenti, che si ritrovano senza risorse e con poco cibo e devono convivere e unire le forze per poter andare avanti.

A quanto pare, però, questa decisione non avrebbe giovato alla ex suora: chissà che proprio la sua performance sull’Isola non abbia avuto ripercussioni sulla sua futura carriera.

Un duro colpo per Cristina

La brutta notizia per Cristina giunge proprio in questi giorni, secondo alcuni rumor, infatti, che circolano in un ambiente molto vicino a chi prende le decisioni dello show, Scuccia sarebbe stata esclusa dal cast di uno dei programmi di punta della Rai.

Stiamo parlando del noto show di Carlo Conti in onda sulla Rai, Tale e Quale show, per il quale era stato già in parte annunciato il cast secondo alcune fughe di notizie. Tale cast comprendeva la ex religiosa: sembra, quindi che Cristina Scuccia sia stata fatta fuori proprio all’ultimo momento.

Cristina fuori dai giochi

“Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show l’ex suora non si è mai accordata con la rai…” riporta TvBlog, e ancora, “Si parla di questioni economiche ed anche editoriali…”. Non vi sono, per ora, informazioni più precise su questa esclusione.

Di certo questo è uno degli innumerevoli cambiamenti degli assetti che quest’anno si stanno arrangiando in visione della partenza dei nuovi palinsesti. Ancora TvBlog rivela che ci sarebbe un nome preferito che potrebbe sostituire Cristina Scuccia: “Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo…”. Se questa notizia fosse confermata, il ritorno di Jo Squillo sarebbe un bel colpo per la Rai, visto che manca da qualche anno dalla tv e i suoi fan sarebbero senza dubbio curiosi di sapere come se la cava nelle performance di Tale e Quale Show.