Gianni Morandi, panico durante l’esibizione: “Chiamo l’ambulanza” | Si è piegato all’improvviso

Assurdo l’accaduto durante l’esibizione di Morandi, il “brutto della diretta”: all’improvviso si piega del tutto.

Gianni Morandi è uno degli artisti più apprezzati in Italia, soprattutto dalla vecchia generazione, ma è conosciuto anche da quelle nuove grazie alla collaborazione con artisti come Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e alla conduzione del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Gianni Morandi si è sempre posto come una persona energica, come un eterno giovane che può correre, saltare e muoversi come una persona con molti meno anni di lui.

Certo, Gianni Morandi ha compiuto 78 anni in realtà, e questi iniziano a farsi sentire, nonostante il cantante lo nasconda e supplisca alla mancanza di gioventù con uno stile di vita corretto e attivo.

Infatti, durante una sua esibizione è successo davvero l’inaspettato: l’icona della musica leggera italiana avrebbe avuto un improvviso malore proprio sul palco.

Morandi: un momento di panico

Gianni Morandi era intento a cantare durante una delle date del suo tour di concerti italiano, quando, improvvisamente, si piega a metà con fare davvero sofferente e chiama una persona sul palco, che gli si avvicina.

Morandi ha ricevuto immediato soccorso, e il soccorritore chiede se è necessario chiamare un’ambulanza per ricevere un aiuto professionale.

Gianni Morandi, che burlone

Il cantante, dopo aver chiesto aiuto e averlo ricevuto, finalmente si alza di botto mandando a quel paese giocosamente la persona che aveva chiamato, e a cui aveva chiesto di tirarlo su. Lo spettacolo ricomincia subito dopo questo siparietto organizzato dal cantante in persona.

Insomma, non si trattava altro che di uno scherzo di Gianni, che sul palco ha dichiarato di avere un certo dolore e decretato di avere un colpo della strega. La burla di Gianni è riuscita in piena regola, visto che, per un momento, molti spettatori e non solo hanno davvero pensato che il cantante si stesse sentendo male, e avesse la schiena bloccata a causa del colpo della strega. Non è la prima volta che Gianni Morandi gioca questi tiri, e non è la prima volta che gli riescono così bene, soprattutto quando si trova sul palco, che è ormai il suo ambiente naturale in cui è calato del tutto e si sente a proprio agio.