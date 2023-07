Riconosci questo bimbo biondino? In tv regna da anni | Un asso delle reti Mediaset

Un espressione meravigliata di chi ha uno sguardo ancora ingenuo sul mondo: lo riconoscete? Oggi è conosciutissimo.

Evidentemente sorpreso dallo scatto un bimbo in bianco e nero guarda con enorme sorpresa l’obiettivo. La foto, leggermente piegata, dà l’idea del tempo che è passato, ma, si sa, certe cose non cambiano mai.

Con un cappellino di lana presumibilmente abbinato, anche nel colore, al cappottino, la sua postura è inconfondibile davanti alla macchina fotografica.

Una frangetta inequivocabilmente bionda spunta dal cappellino, sulla fronte su cui si dispiegano le sopracciglia che esprimono tutto l’inaspettato.

Lo avete riconosciuto? Oggi è un personaggio pubblico, ma molte parti dei suoi lineamenti sono impossibili da confondere con altri.

Un bambino destinato al successo

Il bimbo nella foto è proprio il famosissimo conduttore Alfonso Signorini, che ormai delizia da anni spettatori e spettatrici con la sua conduzione del reality show Mediaset Il Grande Fratello. Dopo aver assunto il ruolo di opinionista in numerosi programmi, come, ad esempio, L’Isola dei Famosi e lo stesso Grande Fratello, è approdato alla conduzione.

Molti suoi fan hanno temuto che anche lui potesse ricadere nelle frequenti esclusioni che in questi mesi si sono susseguite, tutte dovute alla nuova linea intrapresa dall’ad di Mediaset. A quanto pare, però, per il momento non vi sarebbero notizie in merito a una sua ricollocazione o estromissione dai palinsesti, dunque, sembrerebbe salvo: anzi, a quanto pare è stata riconfermata la sua conduzione del noto reality.

Signorini in rosso

Eccetto l’espressione sorpresa, è davvero incredibile la somiglianza dei tratti che Alfonso bambino ha con la sua versione adulta: nonostante gli anni siano passati, certe pieghe e certe forme sono davvero inconfondibili. Di strada, Alfonso, ne ha fatta molta, e la sua conduzione del Grande Fratello Vip è solamente uno dei suoi innumerevoli successi.

In merito al programma, diverse notizie sono diffuse proprio in questi giorni: sembra, infatti, che il nuovo ad Mediaset abbia detto di voler lasciare maggiore spazio alle storie rispetto che alla “sceneggiatura”. Autori e autrici si preparano a un ritorno alle origini del reality, accogliendo persone non famose all’interno del cast. Anche il cast presente in studio starebbe subendo alcune modifiche: sembrerebbe confermata la presenza di Cesara Buonamici, la giornalista, in qualità di opinionista, un’acquisto in cui molte persone speravano.