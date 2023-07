Edoardo Leo, il grave momento dell’attore: “Affitti non pagati…”

Una realtà tristissima affligge la vita del noto attore: tutta la verità su Edoardo Leo, raccontata proprio da lui.

La rivelazione che l’attore Edoardo Leo ha fatto sulla sua vita ha lasciato tutti sconvolti.

L’attore romano, oggi cinquantunenne, ha avuto modo di parlare di una realtà che lo affligge e che sente pesare sulla sua testa ogni giorno da anni.

Notissimo nel mondo del cinema contemporaneo, Leo è diventato famoso per il suo carisma e la “romanità” che lo contraddistingue sul grande schermo, perfettamente espressa nelle sue pellicole più popolari.

Dopo l’esplosione di “Smetto quando voglio”, pellicola di Syndey Sibilia che lo vede protagonista, la carriera dell’attore è stata una continua salita; ma proprio a questo riguardo Edoardo Leo ha molto da dire…

Fatica ripagata: i traguardi raggiunti

Edoardo Leo, ospite al podcast “De Core”, si è espresso in merito alle difficoltà nel cercare di ritagliarsi uno spazio nel mondo del cinema italiano, uno scenario saturo di celebrità affermate e di nuovi talenti.

Le sue fatiche l’hanno ripagato, dato che in questi giorni a Leo è stato conferito il Globo d’Oro per la sua interpretazione in “Mia”. È solo l’ultimo di una lunga serie di premi per l’attore, dal David di Donatello al Nastro d’Argento, ma le cose non sono sempre state rose e fiori: si è trattato di un percorso lungo e faticoso.

Le parole commoventi di Edoardo Leo sulla sua carriera

Edoardo, infatti, ha dichiarato quanto segue: “Io faccio questo mestiere da 29 anni, l’anno prossimo 30, ma se lo chiedessi a questa sala i titoli delle cose che si ricordano mie sarebbero tutte degli ultimi 9 anni, perché gli altri 21 sono stati anni difficili, di pizze fredde, di affitti non pagati, di grande fatica, di grande sacrificio, di momenti in cui ti chiedi: ‘Ma vale la pena fare questo lavoro a 35 anni quando capisci che stai in difficoltà e non sei mai l’attore del momento?’. Però quella costruzione là, secondo me, quella fatica, quella dedizione, quella disciplina che ho tenuto negli anni in cui le cose andavano molto male, hanno costruito il tipo di artista che sono in questo momento.”

Parole che hanno commosso il pubblico, e che hanno lasciato molto su cui riflettere. “Tutti parlano di questo.”, ha continuato. “C’è questa frase famosa, no: ‘Il treno passa una volta sola’. Sì, il treno passa, ma quando passa devi avere il bagaglio, il biglietto, devi essere pronto, devi sapere dove stai, a che stazione stai, dove devi scendere, sennò son frasi fatte.”