Dramma Miriam Leone, lo strazio è troppo forte | È successo nel pieno della notte

Un terrore vissuto in prima persona: l’attrice posta il proprio sfogo sui social. “Cuore in allarme” per lei…

È un vero e proprio dramma, quello vissuto dall’attrice Miriam Leone nei giorni scorsi, da lei stessa illustrato tramite il proprio profilo Instagram.

Miriam infatti si è trovata vittima di una tragedia senza pari, da molti condivisa, che l’ha portata a rivolgere ai propri numerosi follower un appello sotto forma di lettera aperta.

La popolarissima attrice si è vista derubata della propria sicurezza durante la notte, senza alcuna speranza di poter essere assistita in tempi brevi.

Le forze dell’ordine, infatti, erano state dispiegate per assistere tutti coloro che, come lei, si sono trovati in grave difficoltà…

La tremenda richiesta d’aiuto postata su Instagram

L’attrice ha postato un messaggio di solidarietà per quanto accaduto di recente nel nostro paese, che sta affrontando gli effetti della crisi climatica, impostandolo come una lettera indirizzata “a tutti i terrestri“: “Sono solo una tra milamiliardi di esseri umani che vive quassù. Non saprei dirvi se in altri pianeti si viva meglio, ma, con tutti i suoi difetti e le sue difficoltà, amo molto il nostro. Vivo parte della mia vita in città e sono ancora molto spaventata da quello che è successo a Milano l’altro ieri notte.”

La città in cui l’attrice risiede è stata vittima di piogge torrenziali che hanno causato danno a tutto il territorio, un’emergenza che lei ha vissuto in prima persona: “Nel cuore della notte una valanga violentissima d’acqua ha spalancato la porta finestra della cucina e a un certo punto ho temuto che la violenza dell’acqua avrebbe scoperchiato il tetto e ci avrebbe potuto trascinare via. Alle 4.45 del mattino auto di pattuglia con sirene spiegate avvertivano con un altoparlante di abbandonare gli edifici accanto al nostro. Ho avuto paura.”

Una situazione che non sembra avere fine

Nella seconda parte del post l’attrice ha dedicato un pensiero anche ai roghi che in questi giorni hanno devastato la Sicilia, mettendo un altissimo numero di persone in condizioni di vita estreme. La situazione non accenna a tranquillizzarsi, e con l’incremento delle temperature nel mese di Agosto potrebbe persino peggiorare.

Miriam Leone ha rivolto la propria richiesta d’aiuto alla classe politica, che non si sta concentrando sull’accaduto: “Noi che crediamo, che vediamo, da chi possiamo essere rappresentati? A chi possiamo chiedere aiuto?”, conclude; parole che hanno permesso a molti degli utenti nei commenti di empatizzare e condividere la sua preoccupazione.