Tsunami Rai, doppio addio eccellente | L’emittente pubblica saluta due colossi

I nuovi annunci di queste ore: a salutare Rai sono due tra i nomi più importanti del panorama televisivo. Pioggia di polemiche sul web.

Il ciclone Rai è di nuovo in azione. In queste ultime settimane, l’emittente ha fatto parlare di sé in più occasioni a causa di alcuni tagli di personale che hanno coinvolto personalità importanti.

Sono in molti, tra giornalisti e diretti interessati, a domandarsi quale sia la linea di confine tra interesse commerciale e politico, un movente che potrebbe nascondersi dietro a molte delle decisioni prese dall’emittente.

In particolare, dopo lo sconvolgente passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset, gli ultimi due nomi coinvolti nell’addio sono tra i più conosciuti ed importanti che Rai avesse con sé.

Si tratta di un conduttore e di un giornalista, entrambi ben noti; ma mentre uno se ne sarebbe “andato in pace“, già pronto a sottoscrivere un contratto con un’altra emittente, per l’altro sono subito fioccate polemiche e commenti sconvolti…

In due i caduti: che cos’è successo davvero?

Proprio così: le ultime “teste tagliate” da Rai sono quelle di Flavio Insinna e Roberto Saviano. Insinna, che ha trascorso tutta la sua carriera in Rai, saluta “L’Eredità“: al suo posto è quasi certo che subentrerà il conduttore e doppiatore Pino Insegno, ma la notizia è stata mal digerita dai fan, affezionati alla presenza di Insinna nel pre-serale Rai.

Roberto Saviano, invece, si è visto “sottratto” il suo “Insider“, programma d’inchiesta antimafia che sarebbe dovuto andare in onda questo autunno, e per cui erano già state girate quattro puntate. Una decisione che il giornalista ha definito come una “ripicca nei suoi confronti“, tesi sostenuta da numerosi colleghi giornalisti, come Michela Murgia.

Tra indiscrezioni e conferme, cosa ci si può aspettare adesso

Proprio la Murgia è tra le voci più critiche della decisione di Rai, e su Instagram ha definito la situazione con queste parole: “Uno schifo di stampo fascista. Saviano sta già rispondendo in tribunale delle sue affermazioni critiche politiche. Quando ci chiederanno scusa quelli che per anni hanno continuato a dire che eravamo dei fanatici?”

E mentre rimane da capire come si risolverà la situazione che coinvolge Saviano, ecco arrivare le prime indiscrezioni su Insinna: un passaggio a LA7, per coprire il posto vacante lasciato da Caterina Balivo alla conduzione del quiz “Lingo“. LA7 sta cercando una degna sostituzione alla Balivo, un nome che porti con sé una buona dose di pubblico, e ciò renderebbe Insinna il candidato ideale.