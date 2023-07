Filippo Bisciglia si dichiara: nel suo cuore c’è una seconda donna | La ama alla follia

Le parole rivelatrici del conduttore: Pamela Camassa lo aspetta a casa, ma lui è fuori con un’altra. E la ama con tutto il cuore…

“Questa vita non avrebbe avuto alcun senso se non ci fossi stata tu“: nessuno si aspettava queste parole da parte di Filippo Bisciglia, soprattutto considerato che non sono rivolte alla fidanzata…

Il conduttore di Temptation Island infatti ha lasciato tutti a bocca aperta con un post pubblicato su Instagram, dove dichiarava amore assoluto nei confronti di una donna.

Ex-gieffino, nel 2006 Bisciglia è diventato uno dei partecipanti più popolari del Grande Fratello, in un’edizione costellata di personaggi diventati iconici, come Francesca Cipriani e Man Lo Zhang. Classificatosi secondo, da allora è sempre stato una figura fissa nel mondo della TV.

Bisciglia è stato infatti partecipante di Distraction e Tale e Quale Show, mentre dal lato attoriale vanta una discreta carriera grazie a Un Posto al Sole e Distretto di Polizia. Temptation Island è solo l’ultima delle sue avventure: il reality dedicato alle crisi di coppia gli ha però permesso di diventare una vera e propria celebrità; e chissà cosa ne pensa la sua compagna da dodici anni, anche lei molto nota: Pamela Camassa.

Bisciglia e la relazione con Pamela Camassa

Bisciglia e Pamela Camassa fanno coppia fissa fin dal 2007. Nonostante tra i due non ci sia aria di matrimonio in arrivo, la relazione è da sempre stabile e serena, dettata da una sana ed equilibrata dose di gelosia ed attaccamento su dichiarazione stessa del conduttore.

Ma nonostante tutto, Pamela Camassa non è l’unica donna della sua vita. Ce n’è un’altra, infatti, che lui conosce molto bene e che a sua volta lo conosce molto da vicino: nei suoi confronti Bisciglia prova un amore puro e incondizionato, che ha ricevuto il consenso generale dei suoi follower.

Foto con la mamma: inutile negare l’affetto

State tranquilli: Filippo Bisciglia non ha tradito la storica fidanzata, ma ha deciso di ritagliarsi il tempo necessario ad un’uscita fuori con una persona molto speciale: la sua mamma.

E così spunta su Instagram il selfie scattato con lei, anche se la mamma avrebbe preferito di no: l’ha fatto comunque, per immortalare un ricordo commovente. “Cenetta e seratina romantica con te che sei la mia vita“, ha scritto, “Te che mi hai regalato la vita”. Un sentimento comprensibile e condiviso dai molti follower che si sono sciolti nei commenti, inteneriti dalla dichiarazione.