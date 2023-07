Alberto Matano, quanto guadagna il noto conduttore Rai? Certe cifre vi stupiranno

Tra i conduttori più amati degli ultimi anni c’è senza dubbio lui, Alberto Matano: ma quanto guadagna di preciso?

Alberto Matano ha tenuto compagnia a spettatori e spettatrici tutti i pomeriggi della settimana grazie alla sua conduzione del programma La Vita in Diretta.

Sempre composto, visto anche il ruolo di conduttore di un programma che affronta soprattutto argomenti di cronaca, Alberto Matano è riuscito a entrare nelle case e nel cuore della popolazione italiana. Al momento La Vita in diretta è sospeso per lasciare posto alla sua versione estiva, Estate in diretta, che ospita un conduttore e una conduttrice di eccezione.

Matano tornerà comunque a settembre, con le parti più profonde e quelle più leggere del suo programma pomeridiano. Famoso anche per il suo ruolo nel cast fisso di Ballando con le Stelle, il suo stipendio sarà senza dubbio piuttosto alto.

Proprio in questi giorni è stato rivelato quanto guadagna il conduttore della rete pubblica, nonostante la sua estrema riservatezza sull’argomento.

Lo stipendio di Matano

Alberto Matano, anche nelle vecchie interviste, non è mai stato avvezzo a rivelare a quanto ammontasse il suo stipendio, né, tantomeno, a parlare di soldi. Che sia perché l’argomento è volgare o perché Matano ritenga sia più saggio evitare di rivelarlo, fatto sta che una stima è stata comunque prodotta grazie ai calcoli del portale DonnaPOP.

Basandosi su ipotesi in merito al guadagno mensile, è stato possibile ricavare una stima dello stipendio annuo di Alberto Matano: vediamo insieme a quanto ammonta.

Una stima dei guadagni

La stima, suggerita da DonnaPOP, riguarda il tetto massimo imposto per i compensi dei giornalisti Rai, che è pari a ben 240.000 euro all’anno. Molti si sono anche chiesti se Alberto Matano fosse imparentato con Frank Matano, il noto personaggio, ultimamente ingaggiato nel cast fisso del programma LOL in streaming su Prime Video.

Frank, infatti, ha avuto successo anche per la sua contagiosissima risata, nota a molti già in precedenza, grazie al suo popolarissimo canale YouTube, che inizialmente utilizzava per diffondere video di scherzi telefonici. A quanto pare, però, Frank e Alberto non sono in nessun modo imparentati, dunque si tratta solamente di un puro caso di omonimia. Lo ha confermato lo stesso Alberto, dicendo, in una vecchia intervista, “Io e Frank non ci siamo mai incontrati di persona e non siamo parenti”.