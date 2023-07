Gianni Morandi in preda al tormento: “È una specie di incubo” | Ormai non ce la fa più

Gianni Morandi tormentato da una situazione che lo accompagna da una vita: la sua confessione spiazza tutti.

Cantante, conduttore e a suo modo anche influencer, Gianni Morandi è uno degli artisti nostrani in grado di mettere d’accordo più generazioni.

Originario di Monghidoro, classe 1944, è considerato una delle colonne portanti della musica italiana con 50milioni di dischi venduti nel corso della carriera.

Gianni Morandi ha conosciuto il successo negli anni Sessanta con la canzone Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ma proprio questa è diventata negli anni per lui una sorta di tormento.

La carriera di Gianni Morandi

Figlio di un calzolaio e di una casalinga di Monghidoro, Gianni Morandi è nato in una famiglia completamente estranea al mondo della musica e dello spettacolo. Nel 1958 è stato selezionato a un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna con il brano vincitore di Sanremo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, mentre un arbitro di pugilato insisteva affinchè entrasse a far parte di quello sport. Nel 1962, però, la sua vita ha preso una piega completamente diversa: Gianni Morandi ha inciso il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e da quel momento nulla è stato più come prima.

Il cantante ha inciso per il mercato italiano 35 album in studio, 6 album live, 79 singoli commerciali e 57 promozionali, ha partecipato al Festival di Sanremo per sette volte, vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, e lo ha condotto per tre edizioni – nel 2011, 2012 e 2023 – mentre nel 2010 è stato premiato con il Premio Lunezia per la qualità musical-letteraria dell’album Grazie a tutti. Nonostante gli innumerevoli dischi incisi e brani di cui è stato interprete, Gianni Morandi continua ad essere quasi ossessionato da una canzone.

Il tormento di Gianni Morandi

In occasione di un’intervista, ha raccontato: “A volte mi passano il cellulare per gli auguri alla zia, alla nonna, al cognato che si sposa. Al telefono devo convincerli che sono realmente io. Inizio a cantare Fatti mandare dalla mamma. È una specie di incubo, sembra che non abbia inciso altro”.

Il brano che ha segnato il suo successo, dunque, è una sorta di elemento di riconoscimento per Morandi e per i fan di quest’ultimo. “Ho provato a toglierla dal repertorio, alla mia età mi sembrava assurdo cantarla, ma finito il concerto il pubblico ci restava malissimo e iniziava a intonarla – ha continuato a raccontare – .Oramai è una forma di rituale talmente consolidato da aver perso senso. Quasi nessuno pensa al ragazzo che invita la ragazza a trovare una scusa per vedersi: ci sono nonne che la insegnano ai nipotini di tre anni”.