Fedez, dopo tanti anni arriva l’addio: “Il nostro ultimo abbraccio” | La fine di una favola

Drammatico addio per Fedez, costretto a salutare per l’ultima volta una delle persone a lui più care: il doloroso post.

La vita di Fedez è continuamente al centro dell’attenzione mediatica dopo il fidanzamento e il matrimonio con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Il rapper non perde occasione per mostrare sui social gli aspetti, anche più privati, della sua vita lontano dal palcoscenico: da quelli più felici ai più tristi e dolorosi.

E, proprio nelle ultime ore, i Ferragnez sono stati colpiti da un gravissimo lutto che ha portato Fedez a raccontare quanto successo in un lungo post Instagram.

Fedez, l’addio drammatico

Fedez e Chiara Ferragni sono stati costretti a salutare per sempre la loro amata cagnolina Matilda. È stato proprio grazie a lei e al brano “Vorrei ma non posto” in cui il rapper cantava “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”, che la coppia si è conosciuta ed innamorata. La cagnolina ha sempre fatto parte dell’intera famiglia e l’imprenditrice digitale ne ha parlato come della sua “prima figlia”. Da anni malata, dopo aver scoperto nel 2020 di avere un tumore in seguito ad una crisi epilettica, Matilda si è spenta nelle ultime ore.

“Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni – ha scritto Fedez, raccogliendo su Instagram alcune delle foto più belle con Matilda – .Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

Chiara Ferragni distrutta dal dolore

Anche Chiara Ferragni non è riuscita a mantenere il silenzio social dopo il grave lutto che ha colpito lei e la sua famiglia. Con un lungo post Instagram ha salutato per sempre la sua “prima bimba”, svelando come ha deciso di raccontare a Leone la scomparsa della loro cagnolina.

“[…]Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi – ha scritto la Ferragni – . Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta”.