Nek, notizia devastante: il cantante costretto ad arrendersi | Non c’è più niente da fare

Brutto colpo per Nek: il cantante costretto ad arrendersi davanti alla triste realtà. Per lui un’amara sconfitta.

Nek – all’anagrafe Filippo Neviani – è uno degli esponenti della musica pop nazionale. Cantante, ma anche personaggio di spettacolo, è stato spesso protagonista di show in tv.

Al timone del Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu, Nek si è cimentato nel ruolo di conduttore per la manifestazione musicale in onda su Rai 2.

Nelle ultime ore, però, una notizia sconcertante lo ha travolto lasciandolo senza parole: per lui è stato davvero un brutto colpo.

Nek, che disastro!

Classe 1962, originario di Sassuolo, Nek – al secolo Filippo Neviani – ha venduto più di 10 milioni di dischi nel corso della sua carriera. La musica, tuttavia, non è stata la sola costante nella vita dell’artista. Nek è stato anche coach di Amici nel 2016, giudice di Standing Ovation su Rai 1, protagonista di programmi come Dalla strada al palco o Viaggio nella musica, e conduttore di alcuni show musicali come il Seat Music Award e Tim Summer Hits. È stato proprio quest’ultimo evento a riportare Nek sul palcoscenico in qualità di presentatore, ma al successo delle prime serate su Rai 2 è seguito un declino tragico.

L’ultima puntata della manifestazione musicale trasmessa dal secondo canale della tv di Stato lo scorso 30 luglio, ha registrato uno share bassissimo rispetto alle prime puntate in cui sembrava fosse destinata a battere ogni concorrenza. Il Tim Summer Hits della scorsa domenica è stato seguito solo da 974 mila spettatori, registrando l’8.3% di share. Un risultato catastrofico per Rai 2, Nek e Andrea Delogu che erano partiti alla grande con un evento musicale che sembrava destinato ad attirare davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Nek battuto dalla concorrenza

A vincere la gara degli ascolti del 30 giugno scorso è stato Rai 1, che con la replica di Scomparsa ha catalizzato l’attenzione di 1.7 milioni di utenti registrando il 13.5% di share. A seguire Quando un padre su Canale 5 che ha totalizzato 1.2 milioni di persone e il 10.1% di share.

Solo al terzo posto della classifica degli ascolti riportata da Gossipetv c’è il Tim Summer Hits, seguito poi da Italia Uno che ha trasmesso Fbi Most Wanted appassionando 780.000 spettatori (5.9%); Rai Tre, che con la replica de Le ragazze ha convinto 732.000 persone, e a seguire Rete 4 che con Faccio un salto all’Avana è stato seguito da 479.000 spettatori e La 7, che ha trasmesso Miss Marple registrando 272.000 spettatori.