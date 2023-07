Eva Henger, la figlia in lacrime dopo la disgrazia: “Grazie per avermi accompagnata…”

Dolore incommensurabile per Eva Henger e la figlia Mercedesz: soltanto lacrime dopo la triste notizia.

Eva Henger e la figlia Mercedesz distrutte da una terribile perdita che le ha travolte nelle ultime ore: la figlia dell’ex attrice a luci rosse non ha potuto fare a meno di condividere con i social il lutto.

Madre e figlia, entrambe popolari e molto seguite sui social, hanno voluto far sapere della morte che ha devastato la loro famiglia attraverso Instagram.

È stata proprio la giovane Mercedesz, con un video strappalacrime, a raccontare la dolorosissima perdita di una persona a lei molto, molto cara.

Il dolore di Mercedesz Henger

Negli ultimi anni, Eva e Mercedesz Henger hanno occupato le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa in seguito ad un litigio che le aveva allontanate. La ex attrice a luci rosse non aveva mai nascosto il suo disappunto per la relazione tra la figlia e l’ex tronista Lucas Peracchi. Quest’ultimo aveva tacciato la suocera di averlo accusato in modo ingiusto, mentre Mercedesz lo aveva difeso a spada tratta schierandosi dalla parte del compagno.

A distanza di tempo, il rapporto tra la Henger junior e Peracchi è giunto al capolinea, e Mercedesz si è riavvicinata, passo dopo passo, alla madre Eva. Negli ultimi tempi le due sembrava avessero recuperato il rapporto e che tra loro ci fossero nuovamente l’armonia e la tranquillità di un tempo. Ma una tragica notizia le ha devastate nelle ultime ore: la madre di Eva, nonché nonna di Mercedesz, è venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Ciao nonna. Grazie per avermi accompagnata e aiutata per tutta la vita – ha scritto la giovane a corredo di un video che raccoglie i loro momenti più belli insieme – .Grazie a te sono la persona che sono oggi. Rest in peace love of my life”.

Eva Henger, la malattia della madre

In una intervista dello scorso febbraio, Eva Henger aveva raccontato a Novella 2000 il dolore per la malattia della madre. “Mia madre è malata di cancro e ha metastasi in tutto il suo corpo[…] Ha bisogno di sostegno…Sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza…”, aveva detto lei addolorata.

“Non è un bel momento per nessuno di noi…”, aveva aggiunto, sottolineando come anche la figlia Mercedesz stesse soffrendo particolarmente per la malattia dell’amata nonna che, proprio nelle ultime ore, è venuta a mancare. Alla Henger sono giunti messaggi di condoglianze da molti volti noti e da tantissimi follower.