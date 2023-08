Belen Rodriguez sapeva tutto: ne era a conoscenza da tempo | Cosa ha fatto Stefano

Dopo i recenti pettegolezzi, Belen Rodriguez vuota il sacco: la showgirl conosceva da tempo la verità su Stefano De Martino.

La saga romantica tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino appassiona da molti anni gli amanti del gossip, a partire dal loro flirt clandestino dietro le quinte di “Amici”.

All’epoca, il ballerino partenopeo risultava legato alla cantante Emma Marrone, e la pruriginosa liaison con la soubrette sudamericana ha decisamente aizzato il pubblico del talent.

La coppia si è in seguito stabilizzata, e ha regalato i natali al primogenito Santiago – attualmente reduce dalle sue vacanze con il padre a Disneyland -, ma ha ben presto manifestato le prime crepe strutturali. Dopo una chiacchierata rottura, Belen ha ritrovato una breve serenità accanto all’hair stylist Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la biondissima Luna Marì, salvo poi tornare tra le braccia del conduttore, da tempo pupillo dei vertici di Viale Mazzini.

Sì, perché Stefano De Martino ha spiccato il volo nella pubblica emittente con i suoi programmi “Bar Stella” e “Stasera tutto è possibile”, ma se la sua vita professionale sembra destinata al successo, l’idillio con Belen appare giunto (di nuovo) al capolinea.

Vacanze da separati per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La showgirl ha sempre cercato di tutelare la propria privacy, tuttavia negli ultimi ha compiuto un’operazione sul suo account di Instagram assai sospetta. Belen ha infatti rimosso dal profilo tutti gli scatti che la ritraevano in coppia con Stefano De Martino, e la manovra non è certo passata inosservata.

Oltretutto, l’avvenente latina è stata paparazzata alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser in dolce compagnia: la sua presunta nuova fiamma vestirebbe i panni del misterioso imprenditore Elio Lorenzoni, e Stefano De Martino non avrebbe accolto positivamente la vicinanza tra i due. Anzi, secondo alcuni insiders, il conduttore si sarebbe sentito tradito dalla famiglia di Belen, ed in risposta si è rifugiato in Sardegna in solitaria, nell’Isola di Cavallo. Proprio in un locale della movida sarda egli avrebbe trascorso una serata assieme a Ignazio Moser e a “Chechu” Cecilia Rodriguez. Nonostante l’apparente clima disteso tra i 3, però, l’ipotesi di una riconciliazione con Belen appare piuttosto remota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La rivelazione di Belen Rodriguez

Nelle ultime ore la showgirl avrebbe raggiunto la Val Camonica, e si sta godendo una breve parentesi estiva al riparo dai riflettori.

Belen si è fatta immortalare durante una creativa sessione di disegno, e ha mostrato orgogliosamente i propri progressi ai fan. La conduttrice ha raffigurato un profilo femminile piuttosto malinconico, e ha commentato con il criptico inciso: “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre“. Arriva ora la parte più interessante: la showgirl ha concluso la caption lanciando l’hashtag #ilsestosensodelledonne. Il riferimento alla rottura con Stefano De Martino appare piuttosto palese… La separazione era nell’aria da mesi?